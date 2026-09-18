Какие льготы положены студентам в Башкирии? Подробный гид

В Башкортостане сам статус студента — это своего рода «актив». Обладателям студенческого билета доступны различные льготы — от половинной скидки на электрички до бесплатного посещения музеев. Но информация часто разбросана, а правила обновляются часто, поэтому многие студенты не до конца понимают, на что именно они имеют право. В этом материале мы собрали ключевые льготы для студентов республики, а также мнения пользователей бонусов.
Транспорт — одна из существенных статей расходов для студента, который пока ещё находится на попечении родителей. В Башкортостане действует несколько механизмов, позволяющих снизить эти затраты.
Один из них — скидка 50% на пригородные электрички. С 1 сентября 2026 года по 15 июня 2027 года студенты очной формы обучения могут купить билет на пригородные поезда со скидкой 50%. Понадобится студенческий билет или заверенная справка из учебного заведения. С сентября 2026 года право на льготу можно подтверждать без бумажного документа — через «Цифровой ID» в мессенджере MAX, где отображается динамический QR-код.
Также 20% скидку на междугородные автобусы предоставляет «Башавтотранс». При предъявлении студенческого билета скидка действует на междугородные маршруты в прямом и обратном направлении, а на межобластные и международные маршруты — только на билеты в одну сторону.
Алина, третьекурсница УУНиТ, родом из Мелеуза:
«Я в основном пользуюсь скидкой на электричку — дорога из Уфы в Мелеуз и обратно экономит прилично. „Пушкинскую карту“ использую нечасто, но в прошлом году купила два билета в театр. Честно говоря, многие однокурсники вообще не знают про некоторые льготы — я сама узнала только на втором курсе. Информация слишком разрозненная, всё передаётся от старших к младшим. А вот про скидку 11 рублей через Mir Pay я узнала совсем недавно — теперь плачу телефоном, выходит заметно дешевле».
«Пушкинская карта» — это не скидка в привычном смысле, а федеральная программа, в рамках которой на карту начисляется 5000 рублей в год. Потратить их можно только на билеты в театры, музеи, филармонии и кино, причём до 2000 рублей — на российские фильмы. Помимо этого, действуют локальные акции: в Уфимском городском планетарии по четвергам проходит акция «Студенческий», где билет стоит 250 рублей. Кроме того, в Национальном молодёжном театре имени Мустая Карима, Русском драматическом театре, Башкирском театре оперы и балета, Башдраме и театре «Нур» студентам очных отделений предоставляется скидка 50%, а в Национальном музее Башкирии, Республиканском музее Боевой Славы в определённые дни студенты могут пройти бесплатно.
Также студентам предоставляется скидка 50% на матчи ХК «Салават Юлаев». Льгота действует при покупке билетов в кассе «Уфа-Арены» на места в 1-м и 2-м секторах второго уровня. На сектора первого уровня и на матчи категории «Супертоп» эта льгота не действует. Чтобы получить скидку, нужно предъявить действующий студенческий билет.
Ильдар, второкурсник УТЭК, из Альшеевского района:
«Для меня хоккей — это не просто спорт, а часть уфимской жизни. „Салават Юлаев“ — наша команда, и попасть на матч вживую — это совсем другие эмоции, чем смотреть трансляцию. Но билеты на хорошие места стоят прилично. К счастью, студенческий билет дает возможность сэкономить на половине стоимости билета. Для студентов это важно: не у всех есть лишние деньги, а хочется жить полноценной жизнью, а не только сидеть над учебниками. Хотелось бы, чтобы информации о таких скидках было больше».
В некоторых вузовских столовых действуют льготные тарифы, а отдельные заведения делают скидки по студенческому билету — например, в сети кафе «Баракат» скидка составляет 10% ежедневно. Скидки также действуют в антикафе «Котейная» и тайм-кафе «Странные дела».
Более существенная поддержка — пособие на питание: малоимущие студенты очной формы обучения в возрасте до 23 лет с хроническими заболеваниями могут получать денежную компенсацию на питание. Для оформления нужно обратиться в администрацию учебного заведения.
Работающий студент или его родитель может вернуть часть расходов на учёбу через налоговый вычет — максимум с 150 000 рублей, что составляет до 19 500 рублей при ставке 13%. Оформляется вычет через налоговую или работодателя.
Кроме того, доступен образовательный кредит с господдержкой по ставке 3% годовых, разницу банку компенсирует государство. Кредит доступен студентам очной и заочной формы, а погашение можно отсрочить на время учёбы.
Также родителям-пенсионерам, если их ребенок — студент и не работает, положена повышенная фиксированная выплата. Выплаты назначаются к страховой пенсии по старости и к страховой пенсии по инвалидности. Нетрудоспособными студенты считаются до 23 лет. Повышенная выплата устанавливается не более чем на трех нетрудоспособных членов семьи.
Размер прибавки составляет одну треть от фиксированной части страховой пенсии. В 2026 году сумма доплаты на одного ребенка 3 194,90 рубля. Важно отметить, что данная выплата положена на каждого ребенка (максимум на троих), при этом оба родителя-пенсионера имеют право получать такую надбавку одновременно за одних и тех же детей.
Для начала стоит обратиться в профком или деканат своего учебного заведения, где можно получить самую конкретную информацию о внутренних льготах.
По федеральным программам, включая «Пушкинскую карту» и налоговый вычет, информация доступна через «Госуслуги».
Правила меняются, информация обновляется — лучшая стратегия не запомнить все детали, а знать, куда обратиться.
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