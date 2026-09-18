Какие льготы положены студентам в Башкирии? Подробный гид

В Башкортостане сам статус студента — это своего рода «актив». Обладателям студенческого билета доступны различные льготы — от половинной скидки на электрички до бесплатного посещения музеев. Но информация часто разбросана, а правила обновляются часто, поэтому многие студенты не до конца понимают, на что именно они имеют право. В этом материале мы собрали ключевые льготы для студентов республики, а также мнения пользователей бонусов.

Транспорт: от электрички до автобуса

Транспорт — одна из существенных статей расходов для студента, который пока ещё находится на попечении родителей. В Башкортостане действует несколько механизмов, позволяющих снизить эти затраты.

Один из них — скидка 50% на пригородные электрички. С 1 сентября 2026 года по 15 июня 2027 года студенты очной формы обучения могут купить билет на пригородные поезда со скидкой 50%. Понадобится студенческий билет или заверенная справка из учебного заведения. С сентября 2026 года право на льготу можно подтверждать без бумажного документа — через «Цифровой ID» в мессенджере MAX, где отображается динамический QR-код.

Также 20% скидку на междугородные автобусы предоставляет «Башавтотранс». При предъявлении студенческого билета скидка действует на междугородные маршруты в прямом и обратном направлении, а на межобластные и международные маршруты — только на билеты в одну сторону.

Алина, третьекурсница УУНиТ, родом из Мелеуза:

«Я в основном пользуюсь скидкой на электричку — дорога из Уфы в Мелеуз и обратно экономит прилично. „Пушкинскую карту“ использую нечасто, но в прошлом году купила два билета в театр. Честно говоря, многие однокурсники вообще не знают про некоторые льготы — я сама узнала только на втором курсе. Информация слишком разрозненная, всё передаётся от старших к младшим. А вот про скидку 11 рублей через Mir Pay я узнала совсем недавно — теперь плачу телефоном, выходит заметно дешевле».