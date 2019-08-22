Новости Башкортостана и Уфы
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Тесты

Тесты
10 Августа , 10:50
Эх, башкирские дороги! Попробуйте угадать, где сделаны фото этих дорог.
Тесты
22 Августа 2019, 11:12
Хорошо ли вы знаете новичков ХК «Салават Юлаев»?
Тесты
29 Июля 2019, 11:11
10 непростых вопросов о работе Главой Башкирии
Тесты
28 Января 2019, 11:09
Медведь, сурок или птица? Знаете ли вы гербы районов Башкирии?
Тесты
27 Августа 2018, 11:06
«Юлаевский» задачник: простые задачи для непростых болельщиков клуба.
Тесты
24 Июля 2018, 11:06
10 непростых вопросов о парламенте Башкирии
Тесты
23 Июля 2018, 11:00
Урок географии Башкирии. Покажите Париж! Проверьте себя, насколько хорошо вы знаете географию родной республики.
Тесты
9 Мая 2018, 10:50
Хорошо ли вы знаете героев Великой Отечественной войны из Башкортостана?
Тесты
30 Марта 2018, 11:17
Что ты имел ввиду, Эркка? Угадай реакцию, настроение или событие по лицу главного тренера ХК «Салават Юлаев»
Тесты
12 Декабря 2017, 11:18
10 небанальных вопросов ко Дню Конституции России
Тесты
16 Ноября 2017, 10:56
Что вы знаете о самой известной достопримечательности башкирской столицы – памятнике Салавату Юлаеву?
Тесты
17 Октября 2017, 11:15
Что нужно, чтобы сделать идеальное селфи?
Тесты
17 Июля 2017, 11:20
Что вы знаете о Дне республики? 10 вопросов для патриотов Башкирии
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