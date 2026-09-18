Артур Бадретдинов: «Ключ к здоровью – в природе Башкортостана»

Жизнь в мегаполисе давно превратилась в марафон: бесконечный поток информации, дедлайны, тревожные новости. Организм работает на износ, а восстановиться в городских условиях почти невозможно. Все больше людей ищут спасения в возвращении к истокам — на природе. Одно из таких мест силы в Республике Башкортостан — санаторий «Карагай». О том, как тишина лечит наравне с медициной и почему городским жителям приходится заново учиться отдыхать, в интервью Башинформу рассказал директор санатория Артур Бадретдинов.
— Сегодня наметился интересный тренд: люди все чаще выбирают осознанный, «нужный» отдых. Умчаться за тридевять земель за впечатлениями — это здорово, но долгие перелеты и смена часовых поясов сами по себе становятся стрессом. Вы тоже замечаете, что люди ищут перезагрузку в родных краях, а не на другом конце света?
Да, этот тренд очень заметен. Путешествия за тысячи километров дают новые эмоции, но сам процесс дороги и адаптация к другому климату требуют от организма огромных ресурсов. Когда человек уже истощен, ему нужен не новый стресс, а возможность спокойно восстановиться. В родной климатической зоне акклиматизация проходит мягко и быстро. Природа Башкортостана знакома нашему организму, он воспринимает ее как свою, и поэтому процесс исцеления идет гораздо быстрее. Именно поэтому многие выбирают наш санаторий — он находится в экологически чистой лесной зоне на северо-востоке республики в сосновом лесу на берегу водохранилища. Такое уникальное расположение обеспечивает нашим гостям атмосферу тишины и природного оздоровления.
— Человек, приезжая сюда из шумного города, сразу чувствует, как с плеч падает груз. Кажется, что сама природа здесь выступает в роли главного целителя. Где в этом случае проходит грань между простым отдыхом на природе и полноценным лечением?
Природа нашей республики действительно обладает колоссальной силой, она дает мощный ресурс, а задача врачей — помочь организму этот ресурс правильно принять. Проверенная методика научных исследований указывает путь к выздоровлению, и сама атмосфера усиливает эффект от каждой процедуры. Мы объединили эти две составляющие в единый терапевтический комплекс, и именно это дает результат.
— Вы упомянули медицинский протокол. Для многих санаторий до сих пор ассоциируется с минеральными ваннами и диетическим питанием. Насколько глубоко сегодня развита медицинская база здравницы?
Научная основа здесь не ограничивается формальными документами. Санаторий использует 9 стандартов санаторно-курортного лечения и 9 дополнительных оздоровительных программ, охватывающих 32 вида лицензированной медицинской деятельности. Это позволяет нам работать с конкретными проблемами: опорно-двигательным аппаратом, нервной системой, органами дыхания, пищеварения. Именно за этот глубокий подход — когда серьезная медицина работает в синергии с уникальной природой Башкортостана — здравница была удостоена золотых медалей в номинациях «Лучшая здравница по использованию природных лечебных факторов», «Лучшая грязелечебница» и «Лучшая бальнеолечебница», «Лучшая здравница для семейного отдыха» и «Лучшая курортная инфраструктура», «Самый комфортабельный санаторий», «Самая лучшая здравница по комплексному оздоровлению» и «Лучшие технологии санаторно-курортного оздоровления». Также в 2024 году санаторий вошёл в реестр «100 лучших предприятий России» и получил сертификат соответствия.
— Раньше в санатории ехали лечить определенное заболевание, сейчас философия отдыхающих поменялась. Городской житель часто приезжает с запросом «я просто устал». Как природа Республики Башкортостан помогает справиться с главной болезнью XXI века — хроническим стрессом?
Нервная система современного человека сегодня испытывает колоссальные перегрузки. Стресс бьет по самым уязвимым местам: зажимает мышцы, нарушает пищеварение, расшатывает нервы. У нас есть три ключевых компонента, которые снимают это напряжение, и что важно — все они наши, местные, добытые прямо здесь.
Лечебная грязь озера Культубак буквально впитывает в себя силу этой земли. Она согревает, снимает мышечный панцирь, возвращает подвижность суставам. Минеральная вода из нашей скважины с природным йодом и фтором мягко очищает организм изнутри. А сосновый бор работает как мощнейший природный антидепрессант. Также у нас действует сенсорная комната для психологической разгрузки, есть программа «Антистресс», седативные ванны. Главное — люди получают возможность просто побыть в тишине, без шума машин, в безопасности. Отдыхающие даже без специального медицинского курса получают колоссальный эффект от того, что их организм наконец-то выдыхает.
— В санатории есть расписание, которое нельзя нарушать: процедуры, питание, сон. Городскому человеку, привыкшему жить в ритме «как получится», это часто дается нелегко. Почему так важно соблюдать этот режим, чтобы почувствовать реальный толк от лечения?
Санаторно-курортное лечение — это полноценный курс процедур, где важен порядок их проведения. Эффект от него проявляется постепенно, это не волшебная таблетка. Для каждого гостя мы составляем индивидуальный план лечения: все процедуры подбираются персонально и строго согласуются между собой, чтобы усиливать действие друг друга. Мы помогаем организму вернуть утраченный ритм, который так легко сбить в городской суете. У нас продумана удобная логистика: корпуса соединены с лечебным отделением теплым переходом, питание организовано по системе «шведский стол». Человеку не нужно никуда спешить или мерзнуть по пути в столовую. Именно соблюдение режима выступает ключевым фактором, который превращает обычный отдых в полноценное лечение.
— В последние годы санаторий активно включился в поддержку участников СВО: здесь прошли реабилитацию 484 военнослужащих и членов их семей. Сложно ли совмещать привычный уклад с работой с людьми, пережившими тяжелый травматический опыт?
В 2025 и 2026 годах Санаторий «Карагай» на всероссийском форуме «Здравница» был дипломирован наградой «Здоровье СВОих» и «Здоровье СВОих- Успешные практики: 3 этапа комплексной реабилитации участников СВО в условиях санаторно-курортного лечения». Но еще до получения столь значимых дипломов, работа с участниками СВО и их семьями стала для нас важным направлением. Люди возвращаются физически и морально надломленными. Им нужно заново учиться доверять миру. Наш санаторий обладает мощной лечебной базой, что позволяет эффективно интегрировать программы реабилитации в привычный ритм работы. Мы адаптируем наш опыт, чтобы обеспечить каждому гостю атмосферу абсолютного спокойствия и профессиональной заботы. Когда мы видим, как человек, переживший тяжелые испытания, через несколько недель уходит с улыбкой — это лучшая оценка работы всей нашей команды.
— Как удалось собрать такой штат сотрудников, учитывая географическую удаленность здравницы от крупных городов?
У нас работает более 200 сотрудников. Несмотря на удаленность, костяк коллектива работает здесь десятилетиями. У нас трудятся с многолетним опытом, среди них — врач высшей категории и заслуженный врач Республики Башкортостан. Санаторий основан в 1969 году, и за полвека здесь сформировалась уникальная медицинская школа. Гости чувствуют эту искреннюю заботу сразу по прибытии. Это домашняя, теплая атмосфера, которую невозможно искусственно создать или прописать в должностной инструкции.
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