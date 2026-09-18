Артур Бадретдинов: «Ключ к здоровью – в природе Башкортостана»

Жизнь в мегаполисе давно превратилась в марафон: бесконечный поток информации, дедлайны, тревожные новости. Организм работает на износ, а восстановиться в городских условиях почти невозможно. Все больше людей ищут спасения в возвращении к истокам — на природе. Одно из таких мест силы в Республике Башкортостан — санаторий «Карагай». О том, как тишина лечит наравне с медициной и почему городским жителям приходится заново учиться отдыхать, в интервью Башинформу рассказал директор санатория Артур Бадретдинов.

— Сегодня наметился интересный тренд: люди все чаще выбирают осознанный, «нужный» отдых. Умчаться за тридевять земель за впечатлениями — это здорово, но долгие перелеты и смена часовых поясов сами по себе становятся стрессом. Вы тоже замечаете, что люди ищут перезагрузку в родных краях, а не на другом конце света?

Да, этот тренд очень заметен. Путешествия за тысячи километров дают новые эмоции, но сам процесс дороги и адаптация к другому климату требуют от организма огромных ресурсов. Когда человек уже истощен, ему нужен не новый стресс, а возможность спокойно восстановиться. В родной климатической зоне акклиматизация проходит мягко и быстро. Природа Башкортостана знакома нашему организму, он воспринимает ее как свою, и поэтому процесс исцеления идет гораздо быстрее. Именно поэтому многие выбирают наш санаторий — он находится в экологически чистой лесной зоне на северо-востоке республики в сосновом лесу на берегу водохранилища. Такое уникальное расположение обеспечивает нашим гостям атмосферу тишины и природного оздоровления.