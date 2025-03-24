Вторник, 17 Марта 2026
|
Уфа
-8 °С
ГлавноеПолитикаЭкономикаОбществоСпортПроисшествияКультураСВОих не бросаем
|Последние новости
Главная/Детально
Фото: Михаил Землянов | пресс-служба «ФосАгро-Волга»
24 Марта 2025, 10:18 (UTC+5)

Башкортостан стремится к росту урожаев

Юбилейный 35-й агропромышленный форум «АгроКомплекс» показал республику как территорию агропромышленного роста. В прошлом году в Башкирии получили почти на 30% больше подсолнечника, выросла урожайность озимой пшеницы. И сегодня более 90% посевов озимых в хорошем и удовлетворительном состоянии. Реализовать их потенциал помогут грамотные технологии минерального питания.

Климат — не преграда, если есть технологии

Своей экспертизой в этой сфере на выставке поделилась крупнейшая российская сеть дистрибуции минеральных удобрений «ФосАгро-Регион» (входит в группу «ФосАгро»). Стенд компании посетил Глава Республики Башкортостан Радий Хабиров. В ходе диалога с Денисом Сметовым, директором региональной компании «ФосАгро-Волга», он отметил динамику роста поставок минеральных удобрений в регион и обсудил перспективы сотрудничества.

«В Башкортостане «ФосАгро-Волга» работает с 2016 года, за это время мы увеличили ежегодные поставки аграриям республики на 60%. В среднем каждый год мы поставляем более 35 тыс. тонн всех видов минеральных удобрений, как гранулированных, так и жидких», — подчеркнул Сметов.

Глава также поинтересовался развитием поставок жидких минеральных удобрений, которые, по оценке директора Департамента растениеводства, механизации, химизации и защиты растений Минсельхоза РФ Романа Некрасова, должны активнее внедряться в агропрактику.

В ассортименте компании более 60 марок удобрений, в том числе жидкие и водорастворимые формы. Большой выбор дает аграриям широкие возможности для управления урожаем. На днях «ФосАгро-Регион» объявила о включении в постоянный ассортимент новой марки сульфоаммофоса с повышенным содержанием фосфора.

Сульфоаммофосы в целом довольно востребованы рынком: по данным компании, в прошлом году поставки этой категории удобрений выросли почти на 30%, до 300 тыс. т.

Михаил Землянов пресс-служба «ФосАгро-Волга» erid:3apb1QrvkfDRVtcWebpok1CNaFtXf55vtmTKuDYki7ffaМихаил Землянов пресс-служба «ФосАгро-Волга» erid:3apb1QrvkfDRVtcWebpok1CNaFtXf55vtmTKuDYki7ffa
erid:3apb1QrvkfDRVtcWebpok1CNaFtXf55vtmTKuDYki7ffa
Фото: Михаил Землянов | пресс-служба «ФосАгро-Волга»

Новая марка NP(S) 14:40(7) содержит оптимальное соотношение фосфора и азота, что позволяет эффективно использовать это удобрение при посеве, размещая вблизи семян. Она дополняет линейку сульфоаммофосов производства ФосАгро и партнеров сети.

Как рассказал Башинформу Денис Сметов, помимо поставок удобрений, компания развивает дистрибуцию семян отечественной селекции в сопровождении рекомендациями по минеральному питанию. Системы питания эксперты разрабатывают на основе агрохимического обследования полей – этот сервис компании востребован: «ФосАгро-Регион» ежегодно удваивает площади обследованных земель.

«Правильная стратегия минерального питания возможна только при качественном агрохимическом обследовании почв. Этот сервис в Башкортостане достаточно перспективен, учитывая сложные погодные условия в республике», — заявил Сметов. По его словам, такой подход позволяет получать исключительные показатели, в 2-2,5 раза выше, чем в среднем по региону.

«К примеру, российские гибриды подсолнечника на системах питания «ФосАгро-Регион» в прошлом году показали урожайность вдвое выше, чем в среднем по региону, кукурузы – в полтора раза», - уточнил Сметов.

Образование как основа прогресса

Информация об успешных агропрактиках способствует технологичному росту в сельхозиндустрии. Поэтому «ФосАгро-Волга» проводит семинары для аграриев, делится результатами полевых опытов.

Во второй день форума представители компании приняли участие в круглом столе, организованном Минсельхозом Башкортостана. Ведущий специалист по агросопровождению «ФосАгро-Волга» Анастасия Ахрарова выступила с докладом о роли серы в повышении урожайности:

«Сера — ключевой элемент для формирования белка в зерновых культурах и повышения качества масличных. Масличные и в особенности крестоцветные (рапс) - высокотребовательные культуры по отношению к сере. С ростом площадей под подсолнечником и рапсом в республике её дефицит критичен. Серосодержащие удобрения компенсируют вынос элемента из почвы, что напрямую влияет на урожайность и его качество», - рассказала она.

Планы и перспективы

Сельхозпроизводители Башкортостана настроены на расширение сотрудничества с «ФосАгро-Волга», так как видят в этом для себя значительные преимущества.

«Мы 4 года применяем жидкое комплексное удобрение в качестве основного элемента питания наших почв. Это положительно повлияло на их структуру, плодородие и, как следствие, выросла урожайность. В этом году решили провести с «ФосАгро-Волга» агрономический опыт с новыми марками удобрений. Это важно для развития предприятия», - поделился Юрий Гуцул, руководитель ООО КФХ «Хлебодаровка», Мелеузовский район.

«Семь лет наше хозяйство (7,5 тыс. га зерновых, свёклы, сои и гороха) работает с «ФосАгро-Волга», для нас важна прямая работа с крупным поставщиком. Ценю оперативность: менеджеры на связи, отгрузка без задержек, оформление документов не вызывает вопросов, все четко. Это особенно важно в сезон. Планируем и дальше сотрудничать — уже готовим закупки под озимые и свёклу», - поделился директор ООО КФХ «Салават» Василий Федоров.

Начальник цеха растениеводства Открытый Грунт РБ АО АПК «Алексеевский» Назир Шамсунович отметил, что за время работы с «ФосАгро-Регион», которое продолжается с 2015 года, на предприятии убедились в эффективности удобрений и их роли в достижении высоких результатов в растениеводстве:

«Наше предприятие активно применяет системы минерального питания от наших партнеров при выращивании овощных, зерновых и кормовых культур. Особое внимание уделяем питанию, помимо макроэлементов, серой. Это не только повышает урожайность, но и обеспечивает высокое качество продукции. Будем развивать работу, внедрять новые решения от «ФосАгро-Регион».

Реклама. ООО «ФосАгро-Волга». ИНН 5225002704
Присоединяйтесь — больше и быстрее в наших соцсетях:
подписаться на новости
© 1992-2026 АО ИА «Башинформ».
www.bashinform.ru
Новости
Экономика
Политика
Общество
Культура
Спорт
Происшествия
Детально
Форматы
Новости
Лонгриды
Карточки
Статьи
Пресс-конференции
Тесты
Спецпроекты
Башинформ-ВИДЕО
Нацпроекты
Земляки
Колледжи
Ярҙам - время добрых дел
Время науки
Счастье - это вместе
Медийный коннект-клуб "Профи"
Издание
Коротко об ИА Башинформ.рф
Правила использования материалов ИА «Башинформ»
Рекламная служба
Логотипы
Телефон
(347) 250-05-07
Адрес
450077, Уфа, Кирова, 45
Рекламная служба
(347) 250-11-11 adv@bashinform.ru
Редакция
(347) 250-07-28 inf@bashinform.ru
Отдел кадров
ok@bashinform.ru

© 1992-2026 АО ИА «Башинформ».

www.bashinform.ru

Сетевое издание «Информационное агентство «Башинформ» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), регистрационный номер Эл № ФС77-88040

Учредитель Акционерное общество "Информационное агентство "Башинформ"

Главный редактор Шарафутдинов Руслан Михайлович

При перепечатке или цитировании ссылка на ИА «Башинформ» обязательна. Для интернет-изданий и социальных сетей прямая активная гиперссылка обязательна. Использование логотипа ИА «Башинформ» в целях, не связанных с ссылкой на агентство при перепечатке или цитировании, допускается только с письменного разрешения АО ИА «Башинформ».

Об использовании персональных данных

Правила применения рекомендательных технологий

Вся информация и материалы, размещенные на сайте www.bashinform.ru защищены международным и российским законодательством об авторском праве и смежных правах. 18+ запрещено для детей.

Яндекс.МетрикаTop.Mail.Ru