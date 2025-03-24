Башкортостан стремится к росту урожаев

Юбилейный 35-й агропромышленный форум «АгроКомплекс» показал республику как территорию агропромышленного роста. В прошлом году в Башкирии получили почти на 30% больше подсолнечника, выросла урожайность озимой пшеницы. И сегодня более 90% посевов озимых в хорошем и удовлетворительном состоянии. Реализовать их потенциал помогут грамотные технологии минерального питания.

Климат — не преграда, если есть технологии

Своей экспертизой в этой сфере на выставке поделилась крупнейшая российская сеть дистрибуции минеральных удобрений «ФосАгро-Регион» (входит в группу «ФосАгро»). Стенд компании посетил Глава Республики Башкортостан Радий Хабиров. В ходе диалога с Денисом Сметовым, директором региональной компании «ФосАгро-Волга», он отметил динамику роста поставок минеральных удобрений в регион и обсудил перспективы сотрудничества.

«В Башкортостане «ФосАгро-Волга» работает с 2016 года, за это время мы увеличили ежегодные поставки аграриям республики на 60%. В среднем каждый год мы поставляем более 35 тыс. тонн всех видов минеральных удобрений, как гранулированных, так и жидких», — подчеркнул Сметов.

Глава также поинтересовался развитием поставок жидких минеральных удобрений, которые, по оценке директора Департамента растениеводства, механизации, химизации и защиты растений Минсельхоза РФ Романа Некрасова, должны активнее внедряться в агропрактику.

В ассортименте компании более 60 марок удобрений, в том числе жидкие и водорастворимые формы. Большой выбор дает аграриям широкие возможности для управления урожаем. На днях «ФосАгро-Регион» объявила о включении в постоянный ассортимент новой марки сульфоаммофоса с повышенным содержанием фосфора.

Сульфоаммофосы в целом довольно востребованы рынком: по данным компании, в прошлом году поставки этой категории удобрений выросли почти на 30%, до 300 тыс. т.