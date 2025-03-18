Как жителям Башкирии сохранить и приумножить капитал

Тренды сберегательной культуры в регионе

Спрос на сберегательные продукты в Башкортостане продолжает расти. В начале текущего года по данным Центрального Банка России объем банковских вкладов населения республики составил 768,5 млрд рублей, увеличившись на 26,2% за год. Классические вклады и накопительные счета остаются для граждан важным инструментом защиты сбережений и достижения финансовых целей.

Популярность накопительных счетов, по словам представителя банка ПСБ, объясняется их гибкостью: клиенты могут снимать средства и пополнять счета без потери процентов, что актуально в условиях неопределенности. В то же время традиционные вклады сохраняют популярность для долгосрочных стратегий — например, накопления на образование детей или крупные покупки.

Вклады и накопительные счета: как сделать выбор?

Ключевое отличие между вкладами и накопительными счетами — степень свободы управления средствами.

Вклады — это продукты с фиксированными сроками и ставками. Они подходят тем, кто готов разместить средства на определенный период (от 3 месяцев до нескольких лет) и не пользоваться этими деньгами ради более высокой доходности в будущем.

Объем средств населения в ПСБ превысил 1 трлн рублей. Портфель срочных рублевых вкладов и накопительных счетов в ПСБ по итогам 2024 года вырос более чем на треть и составил более 700 млрд руб. За прошлый год в ПСБ розничными клиентами было открыто более 1,1 млн вкладов и почти 900 тыс. накопительных счетов. Средний размер срочных вкладов составляет 800 тыс. руб.

Накопительные счета подходят для формирования «финансовой подушки» или накоплений на краткосрочные цели (отпуск, ремонт). Их преимущество — отсутствие ограничений по сроку и возможность снятия средств в любой момент. При этом ставки по ним, как правило, ниже, чем по вкладам, но в текущих условиях даже 12–14% годовых позволяют опережать инфляцию, которая в 2024 году составила 9,5%.

Выбор между вкладом и накопительным счетом зависит от конкретных целей. Например, для накопления на глобальную цель, например, автомобиль в течение 1,5–2 лет подойдет вклад с фиксированной ставкой и капитализацией — это обеспечит максимальный доход.

ПСБ предлагает широкую линейку депозитных продуктов. Например, вклад «Формула дохода» — продукт, разработанный для среднесрочного размещения денежных средств с возможностью пополнения. Ставка достигает 25% годовых действует в первый процентный период (первые 50 дней срока вклада), срок размещения — от 50 до 250 дней, сумма вклада – от 100 000 рублей. Этот вариант подойдет, например, для накопления на ремонт.