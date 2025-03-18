Как жителям Башкирии сохранить и приумножить капитал

Спрос на сберегательные продукты в Башкортостане продолжает расти. В начале текущего года по данным Центрального Банка России объем банковских вкладов населения республики составил 768,5 млрд рублей, увеличившись на 26,2% за год. Классические вклады и накопительные счета остаются для граждан важным инструментом защиты сбережений и достижения финансовых целей.
Популярность накопительных счетов, по словам представителя банка ПСБ, объясняется их гибкостью: клиенты могут снимать средства и пополнять счета без потери процентов, что актуально в условиях неопределенности. В то же время традиционные вклады сохраняют популярность для долгосрочных стратегий — например, накопления на образование детей или крупные покупки.
Ключевое отличие между вкладами и накопительными счетами — степень свободы управления средствами.
Вклады — это продукты с фиксированными сроками и ставками. Они подходят тем, кто готов разместить средства на определенный период (от 3 месяцев до нескольких лет) и не пользоваться этими деньгами ради более высокой доходности в будущем.
Объем средств населения в ПСБ превысил 1 трлн рублей. Портфель срочных рублевых вкладов и накопительных счетов в ПСБ по итогам 2024 года вырос более чем на треть и составил более 700 млрд руб. За прошлый год в ПСБ розничными клиентами было открыто более 1,1 млн вкладов и почти 900 тыс. накопительных счетов. Средний размер срочных вкладов составляет 800 тыс. руб.
Накопительные счета подходят для формирования «финансовой подушки» или накоплений на краткосрочные цели (отпуск, ремонт). Их преимущество — отсутствие ограничений по сроку и возможность снятия средств в любой момент. При этом ставки по ним, как правило, ниже, чем по вкладам, но в текущих условиях даже 12–14% годовых позволяют опережать инфляцию, которая в 2024 году составила 9,5%.
Выбор между вкладом и накопительным счетом зависит от конкретных целей. Например, для накопления на глобальную цель, например, автомобиль в течение 1,5–2 лет подойдет вклад с фиксированной ставкой и капитализацией — это обеспечит максимальный доход.
ПСБ предлагает широкую линейку депозитных продуктов. Например, вклад «Формула дохода» — продукт, разработанный для среднесрочного размещения денежных средств с возможностью пополнения. Ставка достигает 25% годовых действует в первый процентный период (первые 50 дней срока вклада), срок размещения — от 50 до 250 дней, сумма вклада – от 100 000 рублей. Этот вариант подойдет, например, для накопления на ремонт.
Если же цель менее конкретна или требуется доступ к деньгам (например, для непредвиденных расходов), накопительный счет станет оптимальным вариантом. Для таких случаев, например, ПСБ предлагает накопительный счет «Акцент на процент»**. Ставка при покупках по карте от 150 тысяч рублей в месяц составит 21% годовых. Проценты начисляются на ежедневный остаток, а снятие и пополнение не ограничены. Такой продукт подойдет для формирования резервного фонда.
Важно помнить, что вклады застрахованы государством на сумму до 1,4 млн рублей, что добавляет им надежности. Накопительные счета также попадают под страховое покрытие, но их гибкость может спровоцировать незапланированные траты — здесь ключевую роль играет самодисциплина вкладчика.
На фоне поступательного роста ключевой ставки сберегательная активность населения в прошлом году значительно увеличилась, что отразилось на притоке средств физлиц в банковскую систему. По данным ПСБ, объем сбережений, которые граждане доверили ПСБ, по итогам года вырос более чем на треть. В этом году банк планирует сохранить позитивную динамику, и нарастить объем средств населения в банке на 23% совокупно по всем российским регионам.
Ключевая ставка, сохраняющаяся с конца 2024 года, создает сегодня уникальные условия для формирования сбережений: доходность по банковским продуктам за последние годы стабильно превышает инфляцию. Для жителей Башкортостана, которые демонстрируют высокий уровень финансовой ответственности, это возможность не только сохранить, но и приумножить капитал.
*Ставка 25% годовых по вкладу «Формула дохода» действует при размещении вклада на сумму от 100 тыс ₽ на первые 50 дней срока вклада. Прием дополнительных взносов возможен в течение 50 календарных дней с даты открытия вклада. Расходные операции по вкладу не предусмотрены. Средняя (минимальная гарантированная) процентная ставка составляет 19,0% годовых. Открыть вклад можно в офисах банка, в мобильном приложении и интернет-банке. Минимальная гарантированная ставка – 14,7% годовых. Денежные средства по совокупности вкладов и остатков на счетах физических лиц застрахованы в пределах суммы 1 400 000 ₽ в соответствии с федеральным законом «О страховании вкладов в банках Российской Федерации». Подробная информация – на psbank.ru, по телефону 8 800 333 03 03 (круглосуточно, звонок по России бесплатный) или в офисах банка. Информация актуальна на дату публикации. ПАО «Промсвязьбанк». Генеральная лицензия Банка России № 3251.
**Ставка 21% годовых по накопительному счету «Акцент на процент» складывается из ставки 8% и надбавки 13% годовых за покупки на сумму более 150 000 /мес., оплаченные банковскими картами ПСБ. Ставка 21% применяется к сумме остатка по накопительному счету менее 1,5 млн (менее 3 млн – для клиентов Orange Premium Club и Orange Premium Club+). На сумму свыше действует минимальная гарантированная ставка – 8% годовых. Подробная информация – на сайте банка https://www.psbank.ru, по телефону 8 800 333 03 03 (круглосуточно, звонок по России бесплатный) или в офисах банка. Не является публичной офертой. Информация актуальна на дату публикации. ПАО «Промсвязьбанк». Генеральная лицензия Банка России № 3251.
