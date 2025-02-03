В БСК рассказали о поддержке выпускников и студентов на предприятии

erid:3apb1QrvkfDRVtcL4jVWMbTkEd92GH5cuuYXeVFwuT37o

Согласно последним данным, 8 из 10 российских компаний ощущают на себе дефицит кадров. Причем сильнее других сфер кадровый голод повлиял на промышленный сектор. Одним из источников комплектования предприятия квалифицированными кадрами выступает прием на работу молодых специалистов.

Для этого Башкирская содовая компания (находится под доверительным управлением АО «Росхим») активно работает с образовательными учреждениями города и республики, а для привлечения одаренных студентов учредила корпоративную стипендию. Её максимальный размер зависит от успеваемости студентов.

«Для нас привлечение молодых специалистов – важный трек развития не только нашей компании, но и в целом региона. Мы хотим привлечь в промышленный сектор страны больше квалифицированных кадров. На нашем предприятии для начинающих сотрудников предусмотрена адаптационная система, жилищная программа, а также возможность получения первого высшего образования или профессиональной переподготовки с компенсацией стоимости обучения. Данные инвестиции приносят ощутимые результаты: сегодня в компании трудится около 7,5 тысяч человек, из которых 35% имеют высшее образование, а более 55% – среднее профессиональное», – отметил директор по управлению персоналом и общим вопросам АО «БСК» Владимир Ануфриев.

Инвестиции окупаются талантливыми кадрами, которые усиливают позиции БСК на российском и международном рынках. С целью помочь таким специалистам компания заключает договоры о целевом обучении в учреждениях среднего и высшего профессионального образования. Это предполагает гарантии материальной поддержки в виде стипендии, организации производственной и преддипломной практики, трудоустройства после успешного окончания образовательной программы.

Отметим, что целевое обучение включает в себя не только академическую подготовку, но и погружение в реальную производственную среду. Места выделяются студентам уже на первом курсе, а после успешного завершения обучения они гарантированно получают работу на предприятии. Это не просто абстрактная перспектива, а реальная возможность начать карьеру в одной из ведущих компаний региона.