В БСК рассказали о поддержке выпускников и студентов на предприятии

Согласно последним данным, 8 из 10 российских компаний ощущают на себе дефицит кадров. Причем сильнее других сфер кадровый голод повлиял на промышленный сектор. Одним из источников комплектования предприятия квалифицированными кадрами выступает прием на работу молодых специалистов.
Для этого Башкирская содовая компания (находится под доверительным управлением АО «Росхим») активно работает с образовательными учреждениями города и республики, а для привлечения одаренных студентов учредила корпоративную стипендию. Её максимальный размер зависит от успеваемости студентов.
«Для нас привлечение молодых специалистов – важный трек развития не только нашей компании, но и в целом региона. Мы хотим привлечь в промышленный сектор страны больше квалифицированных кадров. На нашем предприятии для начинающих сотрудников предусмотрена адаптационная система, жилищная программа, а также возможность получения первого высшего образования или профессиональной переподготовки с компенсацией стоимости обучения. Данные инвестиции приносят ощутимые результаты: сегодня в компании трудится около 7,5 тысяч человек, из которых 35% имеют высшее образование, а более 55% – среднее профессиональное», – отметил директор по управлению персоналом и общим вопросам АО «БСК» Владимир Ануфриев.
Инвестиции окупаются талантливыми кадрами, которые усиливают позиции БСК на российском и международном рынках. С целью помочь таким специалистам компания заключает договоры о целевом обучении в учреждениях среднего и высшего профессионального образования. Это предполагает гарантии материальной поддержки в виде стипендии, организации производственной и преддипломной практики, трудоустройства после успешного окончания образовательной программы.
Отметим, что целевое обучение включает в себя не только академическую подготовку, но и погружение в реальную производственную среду. Места выделяются студентам уже на первом курсе, а после успешного завершения обучения они гарантированно получают работу на предприятии. Это не просто абстрактная перспектива, а реальная возможность начать карьеру в одной из ведущих компаний региона.
Студентам, обучающимся по целевым договорам, назначают стипендию два раза в год: с сентября по январь – по итогам летней аттестации, с февраля по июнь – по итогам зимней. Эта ежемесячная финансовая поддержка позволяет ребятам сосредоточиться на учебе и не отвлекаться на поиск подработки. Кроме того, размер стипендии может увеличиваться в зависимости от успехов студента, что создает дополнительную мотивацию для достижения высоких результатов.
«Эта мера особенно важна для тех, кто проживает вдали от дома и нуждается в финансовой поддержке. Стипендия от БСК дает уверенность в завтрашнем дне и позволяет молодым людям полностью посвятить себя образованию», - отмечают в компании.
Еще одной важной составляющей программы целевого обучения является оплачиваемая производственная практика. Студенты имеют возможность пройти стажировку на предприятиях БСК, получая как практический опыт работы, так и заработную плату. За каждым студентом закрепляется профессиональный наставник. Это позволяет им не только улучшить свои навыки, но и обеспечить себе финансовую независимость во время учебы.
Компания также компенсирует дополнительные образовательные услуги, такие как повышение разряда или получение смежных профессий, что позволяет студентам приобрести дополнительные навыки.
Инвестиции в будущее современной молодежи через программы целевого обучения – пример ответственного отношения к развитию кадрового потенциала. Благодаря инициативам БСК, студенты получают уникальную возможность уже на первых курсах начать свою профессиональную карьеру, а компания – успешно решить кадровые вопросы.
Напомним, опорным ссузом в этом проекте БСК выступает Стерлитамакский химико-технологический колледж, который компания активно финансирует на протяжении последних нескольких лет. Более 110 млн руб. предприятие направило на модернизацию, капитальный ремонт и создание современных учебных пространств профильному ссузу. СХТК же в свою очередь готовит специалистов по актуальным для БСК направлениям.