Местный приоритет

Любое прогрессивное государство старается иметь собственных производителей алкогольной продукции, а не завозить ее из-за рубежа. Такой подход, который раньше назывался винной монополией, имеет сразу несколько неоспоримых плюсов.
Прежде всего, такое производство выгодно с точки зрения государства, поскольку немалые акцизные сборы поступают в бюджет. Второй момент – возможность контроля качества производимой продукции. Кроме того, это создает большое число рабочих мест - как на заводах, так и в аграрном секторе, который поставляет исходное растительное сырье.
Для стран и их отдельных крупных регионов важно иметь собственных крупных производителей, которые могут создать хорошо узнаваемую торговую марку и повышать качество продукции. Этим они могут не только создать достойную конкуренцию зарубежным поставщикам в своей стране, но и осваивать внешние рынки.
В Башкирии флагманом данной отрасли стало образованное 4 ноября 2000 года предприятие «Башспирт», которое входит в Топ-5 производителей крепкого алкоголя в России. Оно объединяет ликеро-водочные заводы в Булгаково, Белебее, Стерлитамаке, Бирске, а также завод по производству спирта в Стерлитамаке. Компания развивает собственную розничную сеть «Тантана» из 142 магазинов по всей Башкирии.
Технологическое оснащение позволяет «Башспирту» выпускать широкий ассортимент продукции. Помимо собственных магазинов, все это продается в популярных федеральных торговых сетях.
В 2024 году производство алкоголя в Башкирии выросло более чем на 19%. В Министерстве торговли РБ пояснили, что 99% указанного объема приходится на «Башспирт». Компания вышла на максимальные темпы производства в новом филиале в селе Булгаково, увеличив их объем с 533 тыс. до 1373 тысяч декалитров, или в 2,6 раза.
Выручка с налогами в январе-сентябре составила 19,9 млрд рублей, увеличившись на 3 млрд, или на 17,7 %.
Налоговая нагрузка достигла 13,2 млрд, что на 18% больше, чем в аналогичный период минувшего года. Из этой суммы более 4 млрд рублей поступило в республиканский бюджет.
Такой объем налоговых поступлений позволяет построить, к примеру, четыре крупные современные школы, порядка 16 стандартных уфимских детских садов или несколько сотен высококлассных спортивных площадок. Отметим, что в случае отсутствия в Башкирии собственного производства они бы завозились из других регионов и зарубежных стран, а бюджет республики лишился бы многомиллиардных финансовых поступлений.
Кроме того, в «Башспирте» трудятся 1,9 тысячи человек, что делает его крупным региональным работодателем. В 2023 году среднюю зарплату работников увеличили более чем на 21%. В этом году средняя зарплата выросла еще на 9,7%.
Важный аспект качества работы любого производителя – экспорт в другие регионы и за рубеж. Чем выше доля экспорта, тем более качественный делается продукт, ведь на современных рынках существует жесткая конкуренция, где потребитель голосует рублем.
Отметим, что лишь 30% произведенной «Башспиртом» продукции остается в республике. Остальные 70% уходят за ее пределы - она поставляется во все регионы России. Кроме того, компания реализует свои товары на рынках Казахстана, Беларуси, Азербайджана и ряда других зарубежных стран.
В прошлом году был достигнут 25-процентный рост поставок за пределы республики, куда отгружают более 3 миллионов декалитров продукции. За 9 месяцев 2024 года за пределы региона было реализовано 2,8 миллиона декалитров продукции, что составляет 70% от общего объема реализации.
Высокая доля отгрузки в другие регионы и за рубеж стала прямым показателем уровня развития производства «Башспирта». Только в прошлом году в модернизацию производственных мощностей было вложено 450 млн рублей. Сырье для напитков выпускается на собственном заводе по уникальной технологии, не имеющей аналогов в России.
«Башспирт» обеспечивает жесткий контроль качества продукции на всех этапах технологической цепочки: от подбора сырья до розлива в бутылки. Основное сырьё для выработки спирта – рожь отборных сортов. Собственные аккредитованные лаборатории ведут стопроцентный входной контроль качества сырья и материалов.
Также компания первой в России начала производство крепких напитков на новейшем спирте «Альфа». Он принципиально отличается ужесточенными требованиями к содержанию вредного для здоровья метилового и имеет наивысшее качество. По нормам Таможенного союза в одном литре может быть до 0,05% метанола. В башкирской «Альфе» фактическое содержание метанола в 50 раз меньше – до 0,001 %.
Филиалы «Башспирта» сертифицированы на соответствие требованиям НАССР - системы безопасности пищевых продуктов. Системы НАССР применяются практически во всех странах мира как надежная защита потребителей. На сегодняшний день все заводы республиканской компании сертифицированы на соответствие международным стандартам ISO 22000, что дает важное преимущество в поставках нашей продукции в другие регионы и за рубеж.
АО «Башспирт» получило престижные награды на выставке «Золотая Осень – 2024». Компания блестяще проявила себя на престижном конкурсе «За производство высококачественной пищевой продукции». Серебряные медали завоевали: «Аксаковская Мягкая», «Дикий мед биттер». Высшую награду - золотые медали получили «Агидель» и «Шульган-Таш», «FENOMEN»: Vanilla, Mango, Pear и Raspberry & Blackberry, а также «Almaz 12», «Пшеничная Премиум», «Дикий мед. Премиальная золотая», «Честная Перцовая».
В сентябре Минск превратился в центр дегустации напитков - здесь прошел Международный дегустационный конкурс «Залаты Келiх», где АО «Башспирт» завоевало сразу два Гран-при и множество золотых медалей. Гран-при удостоились «FENOMEN Raspberry & Blackberry» и «Иремель».
Одной из главных побед стало получение Гран-при «Лучший специализированный бренд» за линейку FENOMEN – признание высокого мастерства и оригинальности подхода к созданию напитков. Золотые медали украсили сразу несколько напитков, каждый из которых уже успел стать настоящей легендой. Это «Башкирский стандарт», «FENOMEN», «FENOMEN Pear», «Hint Pink» и «Hint Orange», «Дикий мед биттер», «Шульган-таш» и «Агидель».
