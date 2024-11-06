Местный приоритет

Такой объем налоговых поступлений позволяет построить, к примеру, четыре крупные современные школы, порядка 16 стандартных уфимских детских садов или несколько сотен высококлассных спортивных площадок. Отметим, что в случае отсутствия в Башкирии собственного производства они бы завозились из других регионов и зарубежных стран, а бюджет республики лишился бы многомиллиардных финансовых поступлений.

Кроме того, в «Башспирте» трудятся 1,9 тысячи человек, что делает его крупным региональным работодателем. В 2023 году среднюю зарплату работников увеличили более чем на 21%. В этом году средняя зарплата выросла еще на 9,7%.

Экспорт – критерий качества

Важный аспект качества работы любого производителя – экспорт в другие регионы и за рубеж. Чем выше доля экспорта, тем более качественный делается продукт, ведь на современных рынках существует жесткая конкуренция, где потребитель голосует рублем.

Отметим, что лишь 30% произведенной «Башспиртом» продукции остается в республике. Остальные 70% уходят за ее пределы - она поставляется во все регионы России. Кроме того, компания реализует свои товары на рынках Казахстана, Беларуси, Азербайджана и ряда других зарубежных стран.

В прошлом году был достигнут 25-процентный рост поставок за пределы республики, куда отгружают более 3 миллионов декалитров продукции. За 9 месяцев 2024 года за пределы региона было реализовано 2,8 миллиона декалитров продукции, что составляет 70% от общего объема реализации.

Высокая доля отгрузки в другие регионы и за рубеж стала прямым показателем уровня развития производства «Башспирта». Только в прошлом году в модернизацию производственных мощностей было вложено 450 млн рублей. Сырье для напитков выпускается на собственном заводе по уникальной технологии, не имеющей аналогов в России.

«Башспирт» обеспечивает жесткий контроль качества продукции на всех этапах технологической цепочки: от подбора сырья до розлива в бутылки. Основное сырьё для выработки спирта – рожь отборных сортов. Собственные аккредитованные лаборатории ведут стопроцентный входной контроль качества сырья и материалов.

Также компания первой в России начала производство крепких напитков на новейшем спирте «Альфа». Он принципиально отличается ужесточенными требованиями к содержанию вредного для здоровья метилового и имеет наивысшее качество. По нормам Таможенного союза в одном литре может быть до 0,05% метанола. В башкирской «Альфе» фактическое содержание метанола в 50 раз меньше – до 0,001 %.