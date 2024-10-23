От риэлтора до директора офиса «Самолет Плюс»: история успеха Равиля Кашфеева

Став частью большой компании, Кашфеев столкнулся с новой задачей – нужно было с нуля собирать команду. Набор персонала, по словам эксперта, стал основным вызовом для него как для руководителя. С этой задачей ему помогли справиться HR-специалисты Самолет Плюс. Компания предоставила необходимые ресурсы и инструменты для создания успешного коллектива.

Ежегодная встреча партнеров «Форумс Плюс» также стала нужным и эффективным помощником в работе. Это не просто возможность встретиться с коллегами, но и ценный источник новых знаний, актуальной информации и вдохновения. Эксперт отмечает: ежегодные тренинги и обучения помогают постоянно совершенствовать свои навыки, расширять профессиональный кругозор и смотреть на привычные процессы с новой точки зрения.

Сегодня офис Самолет Плюс в Иглино под руководством Равиля Кашфеева – это команда из 20 человек. Площадь офиса превышает 100 квадратных метров. Создана структура из двух отделов продаж, каждый – с руководителем группы. Ипотечный брокер, специалист по подбору персонала, менеджеры по сопровождению сделок, юрист и директор офиса – все эти специалисты работают в команде Равиля.

Равиль отмечает важность профессионального роста внутри компании. Он передал руководство офисом одному из руководителей групп, а тот, в свою очередь, позже назначил на свое место одного из агентов. «У нас каждый сотрудник может расти профессионально. Агент может сделать карьеру вплоть до директора офиса», — отмечает Равиль Кашфеев.