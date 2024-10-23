Новости Башкортостана и Уфы
23 Октября 2024, 10:00

От риэлтора до директора офиса «Самолет Плюс»: история успеха Равиля Кашфеева

предоставлено «Самолет Плюс» Иглино erid:3apb1QrvkfDRVtcPqt7jz9hn4E8BGeo8r2VZCiTgHj6fi
erid:3apb1QrvkfDRVtcPqt7jz9hn4E8BGeo8r2VZCiTgHj6fiФото:предоставлено «Самолет Плюс» Иглино

Равиль Кашфеев – руководитель офиса «Самолет Плюс» в Иглино, эксперт по недвижимости в сегменте индивидуального жилищного строительства (ИЖС) с 2007 года. За это время он прошел путь от риелтора до руководителя крупного офиса федеральной компании. Его история – пример того, как упорство, стратегическое мышление и умение приспосабливаться к изменениям на рынке могут привести к успеху.

Равиль Кашфеев начал свою карьеру с индивидуальной предпринимательской деятельности. А уже через два года, в 2009 году он основал свое агентство недвижимости. Этот опыт позволил ему не только накопить знания и навыки, но и понять, что значит быть лидером, руководителем, который несет ответственность за успех всего коллектива.

«Мы сделали офис на двоих с партнером. У нас было агентство недвижимости в Иглино. Мы успешно проработали 5 лет, потом разъединились, и каждый стал работать сам»,
рассказывает Равиль.

Как и многие, Равиль не был застрахован от периодов поиска себя, сомнений и переосмысления. Наблюдая за взлетами и падениями на рынке недвижимости, видел, как большие компании вытесняют мелкие, а сам рынок становится все более конкурентным. В этот момент, признается Равиль, он понял, что для дальнейшего роста ему необходимо стать частью чего-то большего, присоединиться к сильной команде с опытом, ресурсами и четкой стратегией.

«Я смотрел на рынок, искал себя. В этом время схлопывались большие компании и закрывались мелкие агентства. Я понял: чтобы не остаться на обочине рынка, нужно быть в одном ряду с большими игроками»,
делится своими наблюдениями эксперт.

Так, стремление к масштабированию бизнеса подтолкнули Равиля к поиску франшизы. После посещения офиса Самолет Плюс и общения с менеджментом компании, Равиль принял решение о сотрудничестве. «Очень понравилась позиция компании, понравилась системность в офисе», — говорит он. Так началось сотрудничество, которое длится уже шесть лет.

предоставлено «Самолет Плюс» Иглино Офис Самолет Плюс Иглино
Офис Самолет Плюс ИглиноФото:предоставлено «Самолет Плюс» Иглино

Став частью большой компании, Кашфеев столкнулся с новой задачей – нужно было с нуля собирать команду. Набор персонала, по словам эксперта, стал основным вызовом для него как для руководителя. С этой задачей ему помогли справиться HR-специалисты Самолет Плюс. Компания предоставила необходимые ресурсы и инструменты для создания успешного коллектива.

Ежегодная встреча партнеров «Форумс Плюс» также стала нужным и эффективным помощником в работе. Это не просто возможность встретиться с коллегами, но и ценный источник новых знаний, актуальной информации и вдохновения. Эксперт отмечает: ежегодные тренинги и обучения помогают постоянно совершенствовать свои навыки, расширять профессиональный кругозор и смотреть на привычные процессы с новой точки зрения.

Сегодня офис Самолет Плюс в Иглино под руководством Равиля Кашфеева – это команда из 20 человек. Площадь офиса превышает 100 квадратных метров. Создана структура из двух отделов продаж, каждый – с руководителем группы. Ипотечный брокер, специалист по подбору персонала, менеджеры по сопровождению сделок, юрист и директор офиса – все эти специалисты работают в команде Равиля.

Равиль отмечает важность профессионального роста внутри компании. Он передал руководство офисом одному из руководителей групп, а тот, в свою очередь, позже назначил на свое место одного из агентов. «У нас каждый сотрудник может расти профессионально. Агент может сделать карьеру вплоть до директора офиса», — отмечает Равиль Кашфеев.

предоставлено «Самолет Плюс» Иглино Офис Самолет Плюс Иглино
предоставлено «Самолет Плюс» Иглино Офис Самолет Плюс Иглино
предоставлено «Самолет Плюс» Иглино Офис Самолет Плюс Иглино
предоставлено «Самолет Плюс» Иглино Офис Самолет Плюс Иглино
Офис Самолет Плюс ИглиноФото:предоставлено «Самолет Плюс» Иглино

При этом, подчеркивает Кашфеев, деньги – это результат, а не цель. Равиль считает, что финансовое вознаграждение – лишь подтверждение ценности работы, которую он выполняет. Он получает удовлетворение от того, что помогает людям, а деньги – приятный бонус, символ признания его труда:

«Мысль о том, что «деньги должны быть лишь аплодисментами за то, что ты делаешь» точно отражает мой подход к работе. Я убежден, что настоящее удовлетворение приносит не просто финансовый успех, а ощущение пользы и значимости своего дела».

Офис Самолет Плюс в Иглино специализируется на индивидуальном жилищном строительстве. Выбор ИЖС в качестве основной деятельности офиса неслучаен. Эксперт уверен: за этим сегментом – будущее. На фоне изменений в семейной ипотеке, ИЖС сейчас доступнее, чем когда-либо. В республике наблюдается стремительный рост спроса на индивидуальные дома, и многие предпочитают их квартирам.

«Специалисты Офиса Самолет Плюс в Иглино помогут выбрать удобную форму оплаты, подобрать выгодную ипотеку, а также включить в нее меблировку и дизайн. ИЖС – это не только возможность приобрести комфортное жилье, но и отличная инвестиция в будущее»,
резюмировал Равиль Кашфеев.
Реклама. ИП Кашфеев Р.Р. ИНН 022402340846
