От риэлтора до директора офиса «Самолет Плюс»: история успеха Равиля Кашфеева

Равиль Кашфеев – руководитель офиса «Самолет Плюс» в Иглино, эксперт по недвижимости в сегменте индивидуального жилищного строительства (ИЖС) с 2007 года. За это время он прошел путь от риелтора до руководителя крупного офиса федеральной компании. Его история – пример того, как упорство, стратегическое мышление и умение приспосабливаться к изменениям на рынке могут привести к успеху.
Равиль Кашфеев начал свою карьеру с индивидуальной предпринимательской деятельности. А уже через два года, в 2009 году он основал свое агентство недвижимости. Этот опыт позволил ему не только накопить знания и навыки, но и понять, что значит быть лидером, руководителем, который несет ответственность за успех всего коллектива.
Как и многие, Равиль не был застрахован от периодов поиска себя, сомнений и переосмысления. Наблюдая за взлетами и падениями на рынке недвижимости, видел, как большие компании вытесняют мелкие, а сам рынок становится все более конкурентным. В этот момент, признается Равиль, он понял, что для дальнейшего роста ему необходимо стать частью чего-то большего, присоединиться к сильной команде с опытом, ресурсами и четкой стратегией.
Так, стремление к масштабированию бизнеса подтолкнули Равиля к поиску франшизы. После посещения офиса Самолет Плюс и общения с менеджментом компании, Равиль принял решение о сотрудничестве. «Очень понравилась позиция компании, понравилась системность в офисе», — говорит он. Так началось сотрудничество, которое длится уже шесть лет.
Став частью большой компании, Кашфеев столкнулся с новой задачей – нужно было с нуля собирать команду. Набор персонала, по словам эксперта, стал основным вызовом для него как для руководителя. С этой задачей ему помогли справиться HR-специалисты Самолет Плюс. Компания предоставила необходимые ресурсы и инструменты для создания успешного коллектива.
Ежегодная встреча партнеров «Форумс Плюс» также стала нужным и эффективным помощником в работе. Это не просто возможность встретиться с коллегами, но и ценный источник новых знаний, актуальной информации и вдохновения. Эксперт отмечает: ежегодные тренинги и обучения помогают постоянно совершенствовать свои навыки, расширять профессиональный кругозор и смотреть на привычные процессы с новой точки зрения.
Сегодня офис Самолет Плюс в Иглино под руководством Равиля Кашфеева – это команда из 20 человек. Площадь офиса превышает 100 квадратных метров. Создана структура из двух отделов продаж, каждый – с руководителем группы. Ипотечный брокер, специалист по подбору персонала, менеджеры по сопровождению сделок, юрист и директор офиса – все эти специалисты работают в команде Равиля.
Равиль отмечает важность профессионального роста внутри компании. Он передал руководство офисом одному из руководителей групп, а тот, в свою очередь, позже назначил на свое место одного из агентов. «У нас каждый сотрудник может расти профессионально. Агент может сделать карьеру вплоть до директора офиса», — отмечает Равиль Кашфеев.
При этом, подчеркивает Кашфеев, деньги – это результат, а не цель. Равиль считает, что финансовое вознаграждение – лишь подтверждение ценности работы, которую он выполняет. Он получает удовлетворение от того, что помогает людям, а деньги – приятный бонус, символ признания его труда:
Офис Самолет Плюс в Иглино специализируется на индивидуальном жилищном строительстве. Выбор ИЖС в качестве основной деятельности офиса неслучаен. Эксперт уверен: за этим сегментом – будущее. На фоне изменений в семейной ипотеке, ИЖС сейчас доступнее, чем когда-либо. В республике наблюдается стремительный рост спроса на индивидуальные дома, и многие предпочитают их квартирам.