Оплачивать проезд в Башкирии теперь можно по QR-коду СБП. Рассказываем, как

В Башкирии поездки в общественном транспорте теперь можно оплачивать по QR-коду СБП. Для этого в автобусах, троллейбусах и трамваях устанавливают специальные платежные NFC-таблички.
Как отметил руководитель Центра организации перевозок Республики Башкортостан Азамат Бареев, оплата QR-кодом позволит пассажирам оплачивать проезд с любой точки салона транспортного средства. Есть и приятный бонус: до конца года для жителей и гостей республики, которые оплачивают поездки с помощью NFC-табличек, проезд будет стоить на 13 рублей меньше.
Расплатиться с помощью NFC-таблички можно двумя способами. Первый – приложить к ней телефон с функцией бесконтактной оплаты (NFC), второй – отсканировать камерой смартфона нанесенный на табличку QR-код.
«Сейчас оплата через Систему быстрых платежей – не только самый современный и технологичный способ платежа в транспорте, но и наиболее выгодный. До конца года для жителей и гостей республики, которые оплачивают поездки с помощью NFC-табличек, проезд стоит на 13 рублей меньше. Скидка применяется автоматически независимо от того, расплачиваться по NFC или через QR-код», – рассказала Мария Точилова, директор по развитию продуктов, цифровых и технологических сервисов Национальной системы платежных карт (НСПК).
Итого, проезд, оплаченный через СБП, будет стоить 28 рублей (до нового года).
По словам генерального директора ГУП «Башавтотранс» Надира Самиева, внедрение инновационных продуктов в пассажирских перевозках обеспечит не только комфортный проезд для пассажиров, но и существенно облегчит работу водителей и кондукторов. Благодаря новому способу оплаты сократится время, которое затрачивается на оплату проезда традиционным способом – посредством терминалов и валидаторов.
Для удобства оплаты проезда пассажиры общественного транспорта могут воспользоваться приложением СБПэй, которое специально создано для совершения платежей с помощью СБП. Приложение доступно для скачивания в RuStore или App Gallery.
Более того, НСПК компенсирует перевозчикам размер скидки, поэтому они получат оплату за проезд по установленному тарифу в полном объеме, подчеркнула Мария Точилова.
Полные правила предоставления скидки на проезд, а также перечень маршрутов перевозчиков, участвующих в акции, доступны на сайте vamprivet.ru.
© 1992-2026 АО ИА «Башинформ».
Сетевое издание «Информационное агентство «Башинформ» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), регистрационный номер Эл № ФС77-88040
Учредитель Акционерное общество "Информационное агентство "Башинформ"
Главный редактор Шарафутдинов Руслан Михайлович
При перепечатке или цитировании ссылка на ИА «Башинформ» обязательна. Для интернет-изданий и социальных сетей прямая активная гиперссылка обязательна. Использование логотипа ИА «Башинформ» в целях, не связанных с ссылкой на агентство при перепечатке или цитировании, допускается только с письменного разрешения АО ИА «Башинформ».
Об использовании персональных данных
Вся информация и материалы, размещенные на сайте www.bashinform.ru защищены международным и российским законодательством об авторском праве и смежных правах. 18+ запрещено для детей.