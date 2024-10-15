Оплачивать проезд в Башкирии теперь можно по QR-коду СБП. Рассказываем, как

Расплатиться с помощью NFC-таблички можно двумя способами. Первый – приложить к ней телефон с функцией бесконтактной оплаты (NFC), второй – отсканировать камерой смартфона нанесенный на табличку QR-код.

«Сейчас оплата через Систему быстрых платежей – не только самый современный и технологичный способ платежа в транспорте, но и наиболее выгодный. До конца года для жителей и гостей республики, которые оплачивают поездки с помощью NFC-табличек, проезд стоит на 13 рублей меньше. Скидка применяется автоматически независимо от того, расплачиваться по NFC или через QR-код», – рассказала Мария Точилова, директор по развитию продуктов, цифровых и технологических сервисов Национальной системы платежных карт (НСПК).

Итого, проезд, оплаченный через СБП, будет стоить 28 рублей (до нового года).

По словам генерального директора ГУП «Башавтотранс» Надира Самиева, внедрение инновационных продуктов в пассажирских перевозках обеспечит не только комфортный проезд для пассажиров, но и существенно облегчит работу водителей и кондукторов. Благодаря новому способу оплаты сократится время, которое затрачивается на оплату проезда традиционным способом – посредством терминалов и валидаторов.

Для удобства оплаты проезда пассажиры общественного транспорта могут воспользоваться приложением СБПэй, которое специально создано для совершения платежей с помощью СБП. Приложение доступно для скачивания в RuStore или App Gallery.

Более того, НСПК компенсирует перевозчикам размер скидки, поэтому они получат оплату за проезд по установленному тарифу в полном объеме, подчеркнула Мария Точилова.

Полные правила предоставления скидки на проезд, а также перечень маршрутов перевозчиков, участвующих в акции, доступны на сайте vamprivet.ru.