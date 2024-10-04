«Город природы» в Уфе: как продвигается строительство нового эко-района на 30 тысяч жителей

В октябре 2024 года исполняется три года, как группа компаний DARS приступила к строительству нового эко-района «Город природы» в Уфе. С самого начала жилой проект называют одним из самых масштабных за последние годы: проект на тридцать тысяч жителей, два моста, три школы, пять детских садов, свои набережная, эко-тропы и многое другое. Рассказываем, что сделано за это время и как купить жилье новом уфимском микрорайоне.
Концепция
ЖК «Город природы» — часть масштабного плана республиканских властей по развитию новых территорий в уфимском Забелье. Он возводится между микрорайонами Дёма и Затон, за Мармылёво. Добраться до центра Дёмского района отсюда можно за три минуты и за двадцать - до центра города. В целях дальнейшего транспортного развития территории DARS финансирует проектирование двух новых мостов через реки Белую и Дему.
Эко-район располагается на экологически благоприятной территории Уфы – рядом с лесным массивом полуострова Козарез, на побережье реки Белой. «Город природы» может похвастаться не только красотой природы, но и отличной экологией: в радиусе 7-10 км нет ни одного вредного производства. Отдельно стоит отметить, что застройщик гарантирует максимальное сохранение природного ландшафта, озеленение территории составит не менее 30% от общей площади застройки.
ЖК «Город природы» представляет собой комплексную застройку со всей необходимой социальной инфраструктурой. Здесь будут детские сады и школы, спортивные и медицинские учреждения.
Несмотря на масштабность проекта, общая площадь которого - более 1 миллиона кв. м, дома в большинстве своем – малоэтажные. Подход застройщика к планировкам квартир в ЖК предполагает удобство и функциональность. Все комнаты - правильной формы, а окна – с увеличенными проемами, что дает высокий уровень естественного освещения, ощущение пространства и простора.
Что уже сделано
Сегодня в «Городе Природы» проживает более 1000 жителей. Всего введено в эксплуатацию восемь жилых домов общей численностью 899 квартир. В конце года вводятся в эксплуатацию еще два дома на 399 квартир. В микрорайоне запущен общественный транспорт, с августа 24 года в Городе природы – конечная остановка маршрута 258п, который следует до Уфимского ДОКа.
Транспортной доступности эко-района уделяется большое внимание. До конца 2024 года завершится строительство первой очереди четырехполосной дороги по улице Ивана Спатара. Заканчивается проектирование мостов через реки Белая и Дема, которые напрямую соединят микрорайон с центром Уфы. Соглашение об их проектировании было подписано на ПЭМФ между компаний DARS и Правительством Республики Башкортостан. Также в настоящее время завершается проектирование первого детского сада, начинаются подготовительные строительные работы.
В районе царит добрососедская атмосфера: застройщик и управляющая компания регулярно проводят праздники во дворе, уже стало доброй традицией вместе отмечать Новый год, Масленицу, День защиты детей.
В ЖК действует собственная управляющая компания со своей техникой, что позволяет держать стоимость услуг на содержание жилья на лояльном уровне, а благодаря своим крышным котельным расходы на отопление значительно ниже, чем в среднем по городу. Соответственно, в «Городе природы» нет ежегодных отключений горячей воды.
За время строительства «Город природы» неоднократно становился победителем и номинантом конкурсов Единого ресурса застройщиков, а в 2023 году занял 1 место в конкурсе ТОП ЖК в номинации «Лучший жилой комплекс Доступное жилье».
Что будет
В данный момент на стадии строительства девять домов, в том числе три 24-этажных дома с шикарными видовыми характеристиками на лес, реку и центр Уфы. В двух 5-этажных домах квартиры будут сданы в чистовой отделке со встроенным кухонным гарнитуром и техникой.
В проекте «Города природы» предусмотрено три больших школы и пять детских садов на территории жилого комплекса, строительство первого садика начнется в самое ближайшее время.
«Город природы» – молодой семейный эко-район, где авторы проекта позаботились о комфорте жителей всех возрастов. В каждом дворе предусмотрены спортивные площадки c безопасным покрытием и воркаут-зоны, современные игровые площадки, места отдыха для ценителей тишины.
Для любителей активного отдыха и юных велосипедистов предусмотрели велопарковку во дворе. Чтобы сохранить пространство для жизни внутри квартир, на первых этажах будут оборудованы колясочные, где можно будет оставлять детский транспорт и парковать велосипеды.
Как купить
Жилой комплекс «Город природы» предлагает несколько способов покупки с гибкими условиями: ипотека, материнский капитал, 100% оплата, транши, рассрочка. Также Вы можете купить жильё с отделкой и включить ее в стоимость ипотечного займа. Это значит, что переехать можно будет сразу после передачи ключей.
Кроме того, в октябре действует специальная цена - от 89 000 р. за кв.м. на двухкомнатные и трехкомнатные квартиры в высотных домах и в малоэтажных с видом на ольховую рощу.
Рассмотрите все доступные варианты, оцените их преимущества и недостатки, уточните все детали у специалистов и выберите наиболее выгодный и удобный для вас способ.
Хотите лично посмотреть расположение ЖК «Город природы»? Записывайтесь на экскурсию в отделе продаж +7(347)266-90-70
