Новости Башкортостана и Уфы
80.98
+0.47
93.39
0
64.77
+0.4
4+ °C
Дождь
НедвижимостьЗдоровый выборИдеи - в дело
ПолитикаЭкономикаОбществоМедицинаОбразованиеСпортПроисшествияКультураАналитикаТочка зрения
Все новости
Детально
27 Февраля 2023, 09:09

Квартиры в центре Уфы: бизнес-класс «Уникум» от Унистрой

предоставлено пресс-службой «Унистрой» Реклама. ООО «РИЭЛТРЕГИОН» ИНН 1657142638))
Реклама. ООО «РИЭЛТРЕГИОН» ИНН 1657142638))Фото:предоставлено пресс-службой «Унистрой»

В центре Уфы продолжается строительство нового жилого дома «Уникум»* от федерального девелопера «Унистрой». Дом готов на 30%. Сейчас ведутся работы по устройству железобетонных стен, перекрытий, колонн 9 этажа.

Квартиры с видом на Белую, smart-замки,** приватный двор: рассказываем, в чём особенность проекта и что ждёт будущих резидентов «Уникума».

Где находится «Уникум»?

Новый проект компании «Унистрой» в Уфе расположен в центре города на пересечении улиц Коммунистическая и Воровского. Через дорогу – одна из красивейших строящихся мечетей страны «Ар-Рахим». Из Уникума вы быстро доберетесь до любого района города, выехав на Проспект Салавата Юлаева, а также в аэропорт.

Рядом с Уникумом расположены ведущие вузы города – Башкирский государственный медицинский университет, Башкирский государственный педагогический университет им. М. Акмуллы, Финансовый университет при Правительстве Российской федерации.

В непосредственной близости – популярные культурные и развлекательные заведения города. Погулять с семьей, покататься на роликах, велосипедах можно на Набережной реки Белая, в Саду культуры и отдыха им. С.Т. Аксакова, Софьюшкиной аллее, до которых можно дойти пешком.

Реклама. ООО «РИЭЛТРЕГИОН» ИНН 1657142638Видео:предоставлено пресс-службой «Унистрой»

Что собой представляет дом?

В башне «Уникум» будет 25 этажей всего на 218 квартир с разнообразными планировками: студии, небольшие 1-комнатные, евродвушки и полноценные 2-комнатные квартиры, просторные 3-комнатные.

В квартирах – высокие потолки – 2,85 м, увеличенные окна. С верхних этажей открывается живописный вид на набережную реки Белая, исторический центр Уфы и живописный пригород.

Квартиры будут сдаваться в качественной предчистовой отделке White Box*** с горизонтальной разводкой отопления (трубы спрятаны в стяжке пола), радиаторами с системой терморегуляции.

Проектом предусмотрена крышная газовая котельная с автоматическим регулированием температуры теплоносителя в зависимости от погодных условий, что позволит заметно сократить потребление неиспользуемых ресурсов.

Дом оборудован подземным двухуровневым паркингом на 103 места с изолированными въездами для каждого уровня. В доме будет 3 скоростных лифта, 2 из которых – со спуском в паркинг. Срок сдачи «Уникума» – первый квартал 2024 года.

предоставлено пресс-службой «Унистрой» Реклама. ООО «РИЭЛТРЕГИОН» ИНН 1657142638
Реклама. ООО «РИЭЛТРЕГИОН» ИНН 1657142638Фото:предоставлено пресс-службой «Унистрой»

Что будет в доме?

Привычное пространство первого этажа авторы проекты переоборудовали в бизнес-холл, где разместится консьерж-зона, места для ожидания гостей, библиотека и офис сервисной компании.

Входная группа в «Уникуме на Коммунистической» будет оборудована современным домофоном с бесконтактным доступом и автоматическим открыванием. При приближении к двери, она сама откроется перед вами.

Квартиры будут укомплектованы системой «умный дом». В дверях – биометрические замки с гостевым доступами и видеоглазками. С мобильного телефона можно будет управлять включением-выключением групп розеток и освещения.

В квартирах также будут реализованы функция контроля протечки воды и пожарная сигнализация. Показания приборов учёта воды, электричества тепла будут автоматически передавать в Сервисную компанию.

Как будет организовано благоустройство?

В Уникуме предусмотрено 2 уровня благоустройства территории. Первый уровень – общественный, включает в себя развитую сеть street-retail:**** магазины, кафе, аптеки и др., заезды на паркинг.

Второй уровень – приватный. Уютное дворовое пространство, свободное от машин и доступа посторонних, будет расположено на стилобате паркинга и включать в себя: лаунж-зону, места для отдыха и занятий спортом, ландшафтное озеленение, прогулочные зоны.

Территория двора, холл первого этажа и паркинг будут оборудованы видеонаблюдением. Вся территория двора, включая вход в подъезд, будет выполнена без пандусов и ступеней для свободного проезда детских колясок, велосипедов.

предоставлено пресс-службой «Унистрой» Реклама. ООО «РИЭЛТРЕГИОН» ИНН 1657142638
Реклама. ООО «РИЭЛТРЕГИОН» ИНН 1657142638Фото:предоставлено пресс-службой «Унистрой»

Для кого «Уникум»?

Технологичный, умный бизнес-класс – на первый взгляд кажется, что этот дом больше подходит свободным, но это совсем не так. «Уникум на Коммунистической» — отличный вариант для семей.

Во-первых, дом расположен в центре города, а значит вам будет близко до важных объектов: кружков, учебных заведений, мероприятий. Во-вторых, авторы проекта предусмотрели удобные детали:

  • Вход в подъезд будет оборудован на уровне земли, родителям не придется поднимать коляску по лестницам.
  • На первом этаже будет оборудована колясочная комната, где вы сможете оставлять коляски и велосипеды.
  • Игровые локации будут спроектированы для детей разных возрастов.
  • На территории дома будет много мест для отдыха, при этом двор будет закрыт от посторонних и автомобилей.

Успейте купить квартиру в новом доме «Уникум» от Унистрой! До конца февраля действует спецпредложение – бонус***** 850 тысяч рублей. Подробнее о проекте и условиях акции можно узнать по телефону +7 (347) 225-79-86.

предоставлено пресс-службой «Унистрой» Реклама. ООО «РИЭЛТРЕГИОН» ИНН 1657142638
Реклама. ООО «РИЭЛТРЕГИОН» ИНН 1657142638Фото:предоставлено пресс-службой «Унистрой»

 Реклама. ООО «РИЭЛТРЕГИОН» 

*Застройщик: ООО Специализированный застройщик «УНИСТРОЙРЕГИОН-3». Проектная декларация размещена в ЕИСЖС на сайте наш.дом.рф

** Smart-замки – входные двери с биометрическими замками.

*** White Box – качественная предчистовая отделка.

**** Street-retail - формат торговой точки, располагающейся на улице.

***** Условия программы: при приобретении квартир по договору участия в долевом строительстве в ЖК «Уникум на Коммунистической» клиенту предоставляется бонус до 850 000 (восемьсот пятидесяти тысяч) рублей от прайса листа застройщика.

Квартиры под номерами: 66, 106, 86, 63, 73, 22, 41, 42, 52, 108, 98.

Срок акции: с 21 февраля 2023 года до 10 марта 2023.

Суммируется с Бонусом 3% при 100% оплате и по стандартной ипотеке.

Не действует акция «Гарантированная доходность».

Подробнее о данном предложении можно узнать в офисах продаж и по тел. +7 (347) 225-79-86.

Настоящее предложение не является публичной офертой.

Реклама. ООО «РИЭЛТРЕГИОН» ИНН 1657142638
Читайте нас:
Выбор редакции
Лонгриды
6 Октября , 09:00
Хорошо дома с Ростелекомом: новые стандарты скорости и надежности для всей Башкирии
Лонгриды
20 Октября , 09:30
Инвестиции в будущее: как сервисы Билайна становятся доступными и удобными для каждого
Лонгриды
11 Сентября , 17:56
Финансовая капсула: как сохранить и приумножить накопления в условиях снижения ключевой ставки
Лонгриды
11 Сентября , 14:13
Жилой комплекс «Ленинские высотки»: новая глава в истории центра Уфы
Новости
Экономика
Политика
Общество
Культура
Спорт
Происшествия
Детально
Форматы
Новости
Лонгриды
Карточки
Статьи
Пресс-конференции
Тесты
Спецпроекты
Башинформ-ВИДЕО
Нацпроекты
Земляки
Колледжи
Ярҙам - время добрых дел
Время науки
Счастье - это вместе
Медийный коннект-клуб "Профи"
Издание
Коротко об ИА Башинформ.рф
Правила использования материалов ИА «Башинформ»
Рекламная служба
Логотипы
Телефон
(347) 250-05-07
Адрес
450077, Уфа, Кирова, 45
Рекламная служба
(347) 250-11-11 adv@bashinform.ru
Редакция
(347) 250-07-28 inf@bashinform.ru
Отдел кадров
ok@bashinform.ru

© 1992-2025 АО ИА «Башинформ».

www.bashinform.ru

Сетевое издание «Информационное агентство «Башинформ» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), регистрационный номер Эл № ФС77-88040

Учредитель Акционерное общество "Информационное агентство "Башинформ"

Главный редактор Шарафутдинов Руслан Михайлович

Вся информация и материалы, размещенные на сайте www.bashinform.ru защищены международным и российским законодательством об авторском праве и смежных правах. 18+ запрещено для детей.

Об использовании персональных данных

Правила применения рекомендательных технологий

При перепечатке или цитировании ссылка на ИА «Башинформ» обязательна. Для интернет-изданий и социальных сетей прямая активная гиперссылка обязательна. Использование логотипа ИА «Башинформ» в целях, не связанных с ссылкой на агентство при перепечатке или цитировании, допускается только с письменного разрешения АО ИА «Башинформ».
Яндекс.МетрикаTop.Mail.Ru