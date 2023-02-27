Квартиры в центре Уфы: бизнес-класс «Уникум» от Унистрой

В центре Уфы продолжается строительство нового жилого дома «Уникум»* от федерального девелопера «Унистрой». Дом готов на 30%. Сейчас ведутся работы по устройству железобетонных стен, перекрытий, колонн 9 этажа.

Квартиры с видом на Белую, smart-замки,** приватный двор: рассказываем, в чём особенность проекта и что ждёт будущих резидентов «Уникума».

Где находится «Уникум»?

Новый проект компании «Унистрой» в Уфе расположен в центре города на пересечении улиц Коммунистическая и Воровского. Через дорогу – одна из красивейших строящихся мечетей страны «Ар-Рахим». Из Уникума вы быстро доберетесь до любого района города, выехав на Проспект Салавата Юлаева, а также в аэропорт.

Рядом с Уникумом расположены ведущие вузы города – Башкирский государственный медицинский университет, Башкирский государственный педагогический университет им. М. Акмуллы, Финансовый университет при Правительстве Российской федерации.

В непосредственной близости – популярные культурные и развлекательные заведения города. Погулять с семьей, покататься на роликах, велосипедах можно на Набережной реки Белая, в Саду культуры и отдыха им. С.Т. Аксакова, Софьюшкиной аллее, до которых можно дойти пешком.