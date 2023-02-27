Квартиры в центре Уфы: бизнес-класс «Уникум» от Унистрой

В центре Уфы продолжается строительство нового жилого дома «Уникум»* от федерального девелопера «Унистрой». Дом готов на 30%. Сейчас ведутся работы по устройству железобетонных стен, перекрытий, колонн 9 этажа.
Квартиры с видом на Белую, smart-замки,** приватный двор: рассказываем, в чём особенность проекта и что ждёт будущих резидентов «Уникума».
Где находится «Уникум»?
Новый проект компании «Унистрой» в Уфе расположен в центре города на пересечении улиц Коммунистическая и Воровского. Через дорогу – одна из красивейших строящихся мечетей страны «Ар-Рахим». Из Уникума вы быстро доберетесь до любого района города, выехав на Проспект Салавата Юлаева, а также в аэропорт.
Рядом с Уникумом расположены ведущие вузы города – Башкирский государственный медицинский университет, Башкирский государственный педагогический университет им. М. Акмуллы, Финансовый университет при Правительстве Российской федерации.
В непосредственной близости – популярные культурные и развлекательные заведения города. Погулять с семьей, покататься на роликах, велосипедах можно на Набережной реки Белая, в Саду культуры и отдыха им. С.Т. Аксакова, Софьюшкиной аллее, до которых можно дойти пешком.
Что собой представляет дом?
В башне «Уникум» будет 25 этажей всего на 218 квартир с разнообразными планировками: студии, небольшие 1-комнатные, евродвушки и полноценные 2-комнатные квартиры, просторные 3-комнатные.
В квартирах – высокие потолки – 2,85 м, увеличенные окна. С верхних этажей открывается живописный вид на набережную реки Белая, исторический центр Уфы и живописный пригород.
Квартиры будут сдаваться в качественной предчистовой отделке White Box*** с горизонтальной разводкой отопления (трубы спрятаны в стяжке пола), радиаторами с системой терморегуляции.
Проектом предусмотрена крышная газовая котельная с автоматическим регулированием температуры теплоносителя в зависимости от погодных условий, что позволит заметно сократить потребление неиспользуемых ресурсов.
Дом оборудован подземным двухуровневым паркингом на 103 места с изолированными въездами для каждого уровня. В доме будет 3 скоростных лифта, 2 из которых – со спуском в паркинг. Срок сдачи «Уникума» – первый квартал 2024 года.
Что будет в доме?
Привычное пространство первого этажа авторы проекты переоборудовали в бизнес-холл, где разместится консьерж-зона, места для ожидания гостей, библиотека и офис сервисной компании.
Входная группа в «Уникуме на Коммунистической» будет оборудована современным домофоном с бесконтактным доступом и автоматическим открыванием. При приближении к двери, она сама откроется перед вами.
Квартиры будут укомплектованы системой «умный дом». В дверях – биометрические замки с гостевым доступами и видеоглазками. С мобильного телефона можно будет управлять включением-выключением групп розеток и освещения.
В квартирах также будут реализованы функция контроля протечки воды и пожарная сигнализация. Показания приборов учёта воды, электричества тепла будут автоматически передавать в Сервисную компанию.
Как будет организовано благоустройство?
В Уникуме предусмотрено 2 уровня благоустройства территории. Первый уровень – общественный, включает в себя развитую сеть street-retail:**** магазины, кафе, аптеки и др., заезды на паркинг.
Второй уровень – приватный. Уютное дворовое пространство, свободное от машин и доступа посторонних, будет расположено на стилобате паркинга и включать в себя: лаунж-зону, места для отдыха и занятий спортом, ландшафтное озеленение, прогулочные зоны.
Территория двора, холл первого этажа и паркинг будут оборудованы видеонаблюдением. Вся территория двора, включая вход в подъезд, будет выполнена без пандусов и ступеней для свободного проезда детских колясок, велосипедов.
Для кого «Уникум»?
Технологичный, умный бизнес-класс – на первый взгляд кажется, что этот дом больше подходит свободным, но это совсем не так. «Уникум на Коммунистической» — отличный вариант для семей.
Во-первых, дом расположен в центре города, а значит вам будет близко до важных объектов: кружков, учебных заведений, мероприятий. Во-вторых, авторы проекта предусмотрели удобные детали:
Успейте купить квартиру в новом доме «Уникум» от Унистрой! До конца февраля действует спецпредложение – бонус***** 850 тысяч рублей. Подробнее о проекте и условиях акции можно узнать по телефону +7 (347) 225-79-86.
