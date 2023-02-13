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Х5 провела первую федеральную конференцию для партнёров в сфере малого бизнеса

X5 Group, ведущая продуктовая розничная компания в России, управляющая торговыми сетями «Пятёрочка», «Перекрёсток» и «Чижик», провела первую федеральную конференцию партнёров в сфере малого предпринимательства «Малому бизнесу – большую полку!».

В конференции приняли участие компании из числа малого бизнеса, в том числе партнёры-поставщики торговых сетей X5, а также представители органов власти, деловых объединений и экспертного сообщества. Всего для посещения мероприятия зарегистрировалось более 500 участников, представляющих малый агробизнес и фермерство.

Среди основных тем, которые обсуждались на конференции – форматы совместной работы малого бизнеса с крупными компаниями в сфере ритейла.

«Эффективная работа малых форм хозяйствования и их объединений является обязательным условием формирования конкурентной среды в агропромышленном комплексе, развития сельскохозяйственного производства, обеспечения занятости и повышение доходов населения в сельской местности. Без преувеличения — это важная составляющая социального и экономического благополучия россиян. При этом вопрос реализации продукции фермерских хозяйств остаётся одним из основных для устойчивого функционирования предпринимательства на селе»,
отметил первый заместитель председателя Совета Федерации РФ Андрей Яцкин в ходе конференции.

X5 поделилась предварительными итогами пилотного проекта региональных агро-логистических операторов продукции сельхозпроизводителей, который реализуется в Липецкой области. По этой модели в настоящий момент более 250 магазинов «Пятёрочка» обеспечивается фруктами и овощами местных фермеров.

Кроме того, X5 предлагает производителям ФРОВ сотрудничество через агроконтракты, когда торговая сеть фактически субсидирует будущий урожай сельхозпредприятия. С их помощью потребности сибирских магазинов «Пятёрочка» в картофеле, моркови, капусте, свекле в сезоне 2022-2023 гг. были на 100% закрыты местными поставщиками.

Также компания может арендовать площади овощехранилищ у поставщика с заполнением их закупленной продукцией, а поставщик может выбрать различные варианты отгрузки и приемки – самовывоз, дистанционную приемку на складе производителя, программные поставки и т.д.

Помимо этого, в рамках форума поднимались вопросы мер государственной поддержки малых предпринимателей, юридические аспекты партнёрства малого бизнеса и ритейла, инструменты финансирования, аспекты коммерческого сотрудничества. 

«Много лет мы жили в условиях глобальной экономики, оценивая внутреннее производство как неэффективное по сравнению с доступным импортом. В условиях санкций мы наконец осознали, что массовый импорт – это слабые точки, которыми обязательно будут манипулировать недружественные страны для дестабилизации нашей экономики. Мы не можем позволить себе дальнейшее финансирование иностранных компаний. Товарами повседневного спроса в сегментах продовольственных и непродовольственных товаров мы должны обеспечивать себя сами. Считаем, что нужно подключать протекционистские меры и придерживаться жесткой политики, направленной на постепенное замещение импорта и импортных составляющих в потребительских товарах. Мы сейчас работаем над соответствующей инициативой. Необходимо ввести обязанность для ритейла иметь отечественный товар на полках в определенном количестве. И мы должны создать эффективные условия для производства востребованных товаров и гарантировать их сбыт. Именно увеличение сбыта является лучшим механизмом поддержки нашей промышленности и нашего фермерского хозяйства. Как только наши производители получат достаточно места на полке рядом с импортным товаром, они начнут развиваться, инвестировать в капитальные мощности, кадры, разработки. Неизбежно начнет снижаться себестоимость и расти качество. Это потянет за собой и другие отрасли: станки, оборудование, комплектующие, упаковку, научные разработки широкого профиля и многое другое, — заявил на конференции замглавы Минпромторга Виктор Евтухов. — Я также уверен, что запущенные сегодня инициативы торговли с с/х производителями — это только первые шаги большого ритейла навстречу малому бизнесу. Вкупе с нашими программами развития оптовых рынков и малоформатной торговли — все это станет мощным драйвером развития каналов сбыта для фермеров и небольших производителей».

X5 уделяет большое внимание работе с представителями малого и среднего бизнеса. В прошлом году X5 начала сотрудничать с 1 174 российскими поставщиками, среди которых 803 компании являются микропредприятиями, а 243 – малыми предприятиями.

Башкортостан стал одним из лидеров по количеству новых партнеров Х5 в Приволжском Федеральном округе. Так, в 2022 году к компании присоединились 23 поставщика из республики.

В целом, доля субъектов МСБ среди поставщиков Х5 в 2022 году составила порядка 70%, а доля микропредприятий[1] и малых предприятий[2] – 56%.

«Сегодня более половины наших поставщиков – это малый бизнес, и работе с ним мы придаем особое значение. В прошлом году мы усилили работу с локальными поставщиками через взаимодействие с администрациями регионов, местные торгово-закупочные сессии и открытие «Фермерских островков». Мы продолжим совершенствовать нашу работу с малыми компаниями и предлагать новые форматы партнерства и проекты, чтобы от этого выигрывали все стороны»,
заявила президент X5 Group Екатерина Лобачева.

[1] Предприятия с численностью персонала до 15 человек и годовой выручкой до 120 млн руб.

[2] Предприятия с численностью персонала до 100 человек и годовой выручкой до 800 млн руб.

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