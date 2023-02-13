Х5 провела первую федеральную конференцию для партнёров в сфере малого бизнеса

«Много лет мы жили в условиях глобальной экономики, оценивая внутреннее производство как неэффективное по сравнению с доступным импортом. В условиях санкций мы наконец осознали, что массовый импорт – это слабые точки, которыми обязательно будут манипулировать недружественные страны для дестабилизации нашей экономики. Мы не можем позволить себе дальнейшее финансирование иностранных компаний. Товарами повседневного спроса в сегментах продовольственных и непродовольственных товаров мы должны обеспечивать себя сами. Считаем, что нужно подключать протекционистские меры и придерживаться жесткой политики, направленной на постепенное замещение импорта и импортных составляющих в потребительских товарах. Мы сейчас работаем над соответствующей инициативой. Необходимо ввести обязанность для ритейла иметь отечественный товар на полках в определенном количестве. И мы должны создать эффективные условия для производства востребованных товаров и гарантировать их сбыт. Именно увеличение сбыта является лучшим механизмом поддержки нашей промышленности и нашего фермерского хозяйства. Как только наши производители получат достаточно места на полке рядом с импортным товаром, они начнут развиваться, инвестировать в капитальные мощности, кадры, разработки. Неизбежно начнет снижаться себестоимость и расти качество. Это потянет за собой и другие отрасли: станки, оборудование, комплектующие, упаковку, научные разработки широкого профиля и многое другое, — заявил на конференции замглавы Минпромторга Виктор Евтухов. — Я также уверен, что запущенные сегодня инициативы торговли с с/х производителями — это только первые шаги большого ритейла навстречу малому бизнесу. Вкупе с нашими программами развития оптовых рынков и малоформатной торговли — все это станет мощным драйвером развития каналов сбыта для фермеров и небольших производителей».