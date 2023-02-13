Х5 провела первую федеральную конференцию для партнёров в сфере малого бизнеса

В конференции приняли участие компании из числа малого бизнеса, в том числе партнёры-поставщики торговых сетей X5, а также представители органов власти, деловых объединений и экспертного сообщества. Всего для посещения мероприятия зарегистрировалось более 500 участников, представляющих малый агробизнес и фермерство.
Среди основных тем, которые обсуждались на конференции – форматы совместной работы малого бизнеса с крупными компаниями в сфере ритейла.
X5 поделилась предварительными итогами пилотного проекта региональных агро-логистических операторов продукции сельхозпроизводителей, который реализуется в Липецкой области. По этой модели в настоящий момент более 250 магазинов «Пятёрочка» обеспечивается фруктами и овощами местных фермеров.
Кроме того, X5 предлагает производителям ФРОВ сотрудничество через агроконтракты, когда торговая сеть фактически субсидирует будущий урожай сельхозпредприятия. С их помощью потребности сибирских магазинов «Пятёрочка» в картофеле, моркови, капусте, свекле в сезоне 2022-2023 гг. были на 100% закрыты местными поставщиками.
Также компания может арендовать площади овощехранилищ у поставщика с заполнением их закупленной продукцией, а поставщик может выбрать различные варианты отгрузки и приемки – самовывоз, дистанционную приемку на складе производителя, программные поставки и т.д.
Помимо этого, в рамках форума поднимались вопросы мер государственной поддержки малых предпринимателей, юридические аспекты партнёрства малого бизнеса и ритейла, инструменты финансирования, аспекты коммерческого сотрудничества.
X5 уделяет большое внимание работе с представителями малого и среднего бизнеса. В прошлом году X5 начала сотрудничать с 1 174 российскими поставщиками, среди которых 803 компании являются микропредприятиями, а 243 – малыми предприятиями.
Башкортостан стал одним из лидеров по количеству новых партнеров Х5 в Приволжском Федеральном округе. Так, в 2022 году к компании присоединились 23 поставщика из республики.
В целом, доля субъектов МСБ среди поставщиков Х5 в 2022 году составила порядка 70%, а доля микропредприятий[1] и малых предприятий[2] – 56%.