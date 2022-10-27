ERSO представила линейку новой продукции на Российском энергетическом форуме в Уфе

Уфимский трансформаторный завод, вошедший в электротехнический холдинг ERSO, расширяет производство. Об этом стало известно в ходе Российского энергетического форума в Уфе, на котором руководители ERSO представили образцы новой продукции и рассказали о дальнейшем развитии компании и электротехнического кластера в Башкирии.
Как ранее писал «Башинформ», уфимский «Электрозавод», запущенный в 2010 году, - стал ключевым в проекте ERSO. Завод оснащен прогрессивными технологиями, многие из которых лишь недавно начали применяться мировыми производителями и до сих пор не использовались в России.
Основную линейку выпускаемой на уфимской площадке продукции составляют силовые трансформаторы классов напряжения от 35 до 220 кВ, мощностью в диапазоне от 2,5 до 125 МВА, а с этого года завод запустил производство вторичного оборудования, спрос на который возрос в связи с уходом иностранных компаний с российского рынка.
В планах компании расширить номенклатуру и к 2025 году выпускать трансформаторы и реакторы всех классов напряжения, а также открыть опытное производство.
Немаловажным фактором при производстве ячеек среднего напряжения, образцы которых ERSO представил на форуме, выступает ее локализация, которая сегодня составляет 50%, а в следующем году дойдет до 80%, говорит Борис Лебедев:
Сегодня ERSO лидирует в России по номинальной мощности выпускаемых трансформаторов, которые производят на площадках холдинга в Уфе и Москве.
При этом, как рассказал президент холдинга ERSO Леонид Петухов, приоритетное направление компании - развитие уфимской производственной площадки и отрасли региона в целом. Так, в июле 2022 года между холдингом и Правительством Республики Башкортостан подписано соглашение о развитии электротехнического кластера ERSO.
Важной задачей в развитии электротехнического кластера в Башкирии ERSO считает формирование системы ценностей для молодежи Башкортостана, где главное – стремление к знаниям. Для этого ERSO уже подписал ряд ключевых соглашений с Минобром Башкирии, ведущими учебными учреждениями республики, на базе которых уже появляются базовые кафедры, оснащаются лаборатории, а студентам предлагается место для практик, стажировок и будущего трудоустройства.
Помимо этого, ERSO развивает проект ERSO University и становится открытой площадкой: на территории завода появился лекторий, где проводятся занятия по разным областям науки, коворкинг с интеллектуальными активностями, библиотека, выставочное пространство, ERSO-кафе.
В рамках участия в Российском энергетическом форуме в Уфе ERSO также провел открытую лекцию на тему «Тренды в электроэнергетике». Спикером выступил Павел Хлюпин, кандидат технических наук, доцент кафедры электротехники и электрооборудования предприятий, директор центра цифровых технологий УГНТУ.
Как отметил Леонид Петухов, ERSO, таким образом, готовит кадры не только для завода, но и для всей электротехнической отрасли страны: