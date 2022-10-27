ERSO представила линейку новой продукции на Российском энергетическом форуме в Уфе

Уфимский трансформаторный завод, вошедший в электротехнический холдинг ERSO, расширяет производство. Об этом стало известно в ходе Российского энергетического форума в Уфе, на котором руководители ERSO представили образцы новой продукции и рассказали о дальнейшем развитии компании и электротехнического кластера в Башкирии.

Как ранее писал «Башинформ», уфимский «Электрозавод», запущенный в 2010 году, - стал ключевым в проекте ERSO. Завод оснащен прогрессивными технологиями, многие из которых лишь недавно начали применяться мировыми производителями и до сих пор не использовались в России.

Основную линейку выпускаемой на уфимской площадке продукции составляют силовые трансформаторы классов напряжения от 35 до 220 кВ, мощностью в диапазоне от 2,5 до 125 МВА, а с этого года завод запустил производство вторичного оборудования, спрос на который возрос в связи с уходом иностранных компаний с российского рынка.

В планах компании расширить номенклатуру и к 2025 году выпускать трансформаторы и реакторы всех классов напряжения, а также открыть опытное производство.