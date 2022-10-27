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27 Октября , 15:23

ERSO представила линейку новой продукции на Российском энергетическом форуме в Уфе

Партнерский материал

Уфимский трансформаторный завод, вошедший в электротехнический холдинг ERSO, расширяет производство. Об этом стало известно в ходе Российского энергетического форума в Уфе, на котором руководители ERSO представили образцы новой продукции и рассказали о дальнейшем развитии компании и электротехнического кластера в Башкирии.

Как ранее писал «Башинформ», уфимский «Электрозавод», запущенный в 2010 году, - стал ключевым в проекте ERSO. Завод оснащен прогрессивными технологиями, многие из которых лишь недавно начали применяться мировыми производителями и до сих пор не использовались в России.

Основную линейку выпускаемой на уфимской площадке продукции составляют силовые трансформаторы классов напряжения от 35 до 220 кВ, мощностью в диапазоне от 2,5 до 125 МВА, а с этого года завод запустил производство вторичного оборудования, спрос на который возрос в связи с уходом иностранных компаний с российского рынка.

В планах компании расширить номенклатуру и к 2025 году выпускать трансформаторы и реакторы всех классов напряжения, а также открыть опытное производство.

«В этом году мы запустили производство вторичного электротехнического оборудования и наладили выпуск ячеек среднего напряжения и шкафов низковольтных комплектующих устройств. Эти ячейки - аналог и замена решений от многих европейских производителей, к которым привык рынок, и мы хотим занять эту нишу. Сейчас производятся опытные экземпляры, ячейка проходит процедуры сертификации и испытаний, и в скором времени мы сможем представить ее нашим партнерам»,
рассказал Борис Лебедев, директор дивизиона «Вторичное электротехническое оборудование».

Немаловажным фактором при производстве ячеек среднего напряжения, образцы которых ERSO представил на форуме, выступает ее локализация, которая сегодня составляет 50%, а в следующем году дойдет до 80%, говорит Борис Лебедев:

«Ячейка – очень востребованный продукт в распределительных городских сетях. Она малогабаритная в ширину, для такого класса напряжения это беспрецедентный шаг. Наш основной потребитель – крупные города: Московская кабельная сеть, сети Санкт-Петербурга, Ленинградской области, Екатеринбург, Уфа. Началом ее производства мы фактически возобновляем деятельность Уфимского завода «Электроаппарат», создаем новые рабочие места и локализуем производство не просто в России, а в Башкирии».

Сегодня ERSO лидирует в России по номинальной мощности выпускаемых трансформаторов, которые производят на площадках холдинга в Уфе и Москве.

При этом, как рассказал президент холдинга ERSO Леонид Петухов, приоритетное направление компании - развитие уфимской производственной площадки и отрасли региона в целом. Так, в июле 2022 года между холдингом и Правительством Республики Башкортостан подписано соглашение о развитии электротехнического кластера ERSO.

«Сейчас в России сложилась уникальная возможность для достижения технологического суверенитета. Холдинг ERSO принимает в данном процессе самое активное участие. Это касается не только производства трансформаторов и реакторов, но и RnD-разработок. Огромная роль в достижении суверенитета отводится электротехническому кластеру в Башкирии. Основные специалисты холдинга уже трудятся на уфимской производственной площадке. Там производится целая линейка высокотехнологического оборудования, а в скором времени планируется наладить выпуск комплектных распределительных устройств»,
сказал президент холдинга ERSO Леонид Петухов на Российском энергетическом форуме в Уфе.

Важной задачей в развитии электротехнического кластера в Башкирии ERSO считает формирование системы ценностей для молодежи Башкортостана, где главное – стремление к знаниям. Для этого ERSO уже подписал ряд ключевых соглашений с Минобром Башкирии, ведущими учебными учреждениями республики, на базе которых уже появляются базовые кафедры, оснащаются лаборатории, а студентам предлагается место для практик, стажировок и будущего трудоустройства.

Помимо этого, ERSO развивает проект ERSO University и становится открытой площадкой: на территории завода появился лекторий, где проводятся занятия по разным областям науки, коворкинг с интеллектуальными активностями, библиотека, выставочное пространство, ERSO-кафе.

В рамках участия в Российском энергетическом форуме в Уфе ERSO также провел открытую лекцию на тему «Тренды в электроэнергетике». Спикером выступил Павел Хлюпин, кандидат технических наук, доцент кафедры электротехники и электрооборудования предприятий, директор центра цифровых технологий УГНТУ.

Как отметил Леонид Петухов, ERSO, таким образом, готовит кадры не только для завода, но и для всей электротехнической отрасли страны:

«На территории Уфимского завода мы открыли лекторий, куда приглашаем лекторов как из Башкирии, так и со всей страны. Вообще, мы делаем его центром притяжения молодежи и через несколько месяцев объявим о событии, интересном и для детей. Мы хотим, чтобы уже с самого детства каждый житель Башкирии знал, что в Уфе есть возможности для развития, которыми можно гордиться».
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