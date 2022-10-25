Площадка будущего успеха: в БашГУ стартует новый сезон студенческой олимпиады «Я - профессионал»

Продолжается регистрация для участия в отборочном туре VI сезона Всероссийской олимпиады студентов «Я - профессионал». В этом году организатором направления «математическое моделирование» вновь выступает Башкирский государственный университет. О том, почему оно будет интересно не только любителям точных наук, какие задания предстоит выполнить участникам, возможностях, которые дает молодежи олимпиада, в интервью «Башинформу» рассказал и.о. ректора БашГУ Вадим Захаров.
Перспективное направление
- Вадим Петрович, регистрация участников олимпиады началась в конце сентября. Насколько активно студенты подают заявки?
- Интерес к олимпиаде стабильно высокий: студенты видят успехи победителей и призеров прошлых сезонов, кто-то участвовал ранее и хочет улучшить результат, к тому же ежегодно появляются новые интересные направления. В основном в олимпиаде участвуют студенты 3-4 курсов бакалавриата, магистранты, но попробовать свои силы могут и первокурсники.
В прошлом сезоне для участия только по направлению «математическое моделирование» зарегистрировалось более 6 тыс. человек, не только студенты БашГУ, но и ребята из других вузов. Ожидаем, что в этом году участников будет еще больше.
- Чем интересно направление «математическое моделирование», организатором состязаний по которому вновь выступает БашГУ?
- Математика – наука, которая может применяться практически во всех сферах деятельности и бояться ее не стоит. Такая универсальность, определяет востребованность направления, в котором математика интегрирована в биологию, химию, экономику, социологию и др. Это использование математических методов, инструментария для решения прикладных задач в любой области, причем на олимпиаде не предлагаются какие-то сверхсложные задания, скорее ситуации, часто встречающиеся в современной жизни.
Например, требуется найти максимально выгодный способ использования банковских карт или определить износ деталей автомобиля за определенный период времени с учетом скорости его движения. Олимпиадные задания – это не экзамен, они различаются в зависимости от того, на каком направлении обучается участник и рассчитаны на широкий круг студентов. Поэтому я советую каждому, кто еще сомневается, попробовать свои силы.
- Трудно ли было университету третий раз подряд пройти конкурсный отбор?
- Каждый год вся организационная работа начинается сначала, конкуренция между вузами очень серьезная и прошлые заслуги не являются в ней преимуществом. Важно разработать и предложить уникальные отборочные задания по математическому моделированию. Надо отдать должное нашим специалистам, им это удается, учитывая, что в числе соперников, крупнейшие вузы страны: Санкт- Петербургский, Томский университеты.
Решающим стало наше умение создавать задачи по математическому моделированию, которые могут привлекать студентов других направлений. Это позволило вновь победить в конкурсном отборе. У БашГУ появились вузы-партнеры, которые помогают нам в составлении заданий для полуфинала и финала, их уже 7. Это наши друзья, которым также интересно это направление. Планируем в текущем году расширить перечень компаний-партнеров, привлечь организации, работающие в сфере биологии, генетики, химии.
Подсказки разрешаются
- Участвуют ли компании реального сектора экономики в подготовке олимпиадных заданий, все ли студенты с ними справляются?
- В процессе разработки заданий для полуфинала и финала, к нашим специалистам подключаются компании – партнеры: «Газпромбанк», «РН-БашНИПИнефть», АО «Цифра» (Санкт-Петербург) и др., которые предлагают задания исходя из своих практических потребностей. Бывает, что участники решают не все задачи. В отборочном туре достаточно решить половину из них, чтобы перейти к следующему этапу. Проходной барьер здесь составляет 25-30 баллов из 100, часто бывает так, что на более сложном этапе участнику везет больше, чем в процессе отбора.
- Как проходит отборочный тур, сколько времени дается на решение задач?
- После регистрации студента в системе, формируется его личный кабинет. В день проведения отборочного тура ему приходит уведомление о начале олимпиады, после чего в течение недели можно приступить к выполнению задания. Удобно, что отбор по разным направлениям проходит в разные дни, значит можно участвовать сразу в нескольких.
Далее, участник открывает задание в личном кабинете, после чего начинается отсчет времени – на выполнение даются сутки, а в полуфинале – трое суток. Студент сидит у себя дома, он может пользоваться учебниками, справочниками, любыми подсказками. Поскольку задания уникальны, готовых решений все равно нигде не найти. Финал проходит очно – участникам дается гораздо меньше времени, использовать можно лишь лист бумаги и ручку.
Призы, которые впечатляют
- Какие призы ждут победителей?
- Победителей и призеров приглашают на стажировку ведущие российские компании по направлению олимпиады, в котором они принимали участие. В нашем вузе такие приглашения получили 12 человек, некоторые еще стажируются, а многие уже успешно работают в этих компаниях.
За призовые места полагаются денежные выплаты. Так, магистрант - победитель олимпиады по направлению, получит 300 тыс. рублей, за 2 и 3 места полагаются суммы поменьше. Кроме того, призеры получают памятные подарки от ассоциации «Я - профессионал», партнеров, медали, доступ к стажировкам.
- Победа достается не каждому, а поощряется ли простое участие?
- Помимо морального удовлетворения, каждый участник всероссийской олимпиады получает сертификат с уникальным номером, дающий право подавать заявку на грант Президента РФ, претендовать на дополнительные стипендии, например стипендию Главы РБ, получить баллы для назначения повышенной академической стипендии. Таким образом, студент формирует свое портфолио, приобретает опыт, который окажется полезен в будущем.