Площадка будущего успеха: в БашГУ стартует новый сезон студенческой олимпиады «Я - профессионал»

Перспективное направление

- Вадим Петрович, регистрация участников олимпиады началась в конце сентября. Насколько активно студенты подают заявки?

- Интерес к олимпиаде стабильно высокий: студенты видят успехи победителей и призеров прошлых сезонов, кто-то участвовал ранее и хочет улучшить результат, к тому же ежегодно появляются новые интересные направления. В основном в олимпиаде участвуют студенты 3-4 курсов бакалавриата, магистранты, но попробовать свои силы могут и первокурсники.

В прошлом сезоне для участия только по направлению «математическое моделирование» зарегистрировалось более 6 тыс. человек, не только студенты БашГУ, но и ребята из других вузов. Ожидаем, что в этом году участников будет еще больше.

- Чем интересно направление «математическое моделирование», организатором состязаний по которому вновь выступает БашГУ?

- Математика – наука, которая может применяться практически во всех сферах деятельности и бояться ее не стоит. Такая универсальность, определяет востребованность направления, в котором математика интегрирована в биологию, химию, экономику, социологию и др. Это использование математических методов, инструментария для решения прикладных задач в любой области, причем на олимпиаде не предлагаются какие-то сверхсложные задания, скорее ситуации, часто встречающиеся в современной жизни.