В Уфе названы обладатели миллионных грантов Главы Башкортостана Фото: Олег Яровиков В Уфе названы обладатели миллионных грантов Главы Башкортостана Фото: Олег Яровиков

УФА, 1 мар 2017. /ИА «Башинформ», Лейла Аралбаева/.

В Уфе назвали обладателей миллионных грантов Главы Башкортостана. Ими стали 16 ведущих творческих коллективов республики. Соответствующее распоряжение появилось на официальном сайте Министерства культуры РБ.

Проекты «Русский дуэт – опера и балет» Башкирского государственного театра оперы и балета, художественный фильм «Урал батыр» по мотивам башкирского народного эпоса, который будет снимать телекомпания «Ватан», удостоены грантов по 13,5 млн рублей.

Проекты «Праздник классической музыки», организуемый Национальным симфоническим оркестром РБ; «Уфа театральная» Башкирского академического театра драмы имени М. Гафури, включающий проведение фестивалей «Театральная весна» и «Туганлык»; Международный фестиваль национальных культур «Бердэмлек» с участием коллективов из стран CIOFF и возрождение башкирских национальных инструментов и создание расширенного состава Национального оркестра народных инструментов РБ; проведение фольклорных праздников в районах и городах Башкортостана; художественный форум «АРТ-УФА–2017» получат по 9 млн рублей.

По 4,5 млн рублей пойдет на проведение IV Международного фестиваля национального и этнического кино «Серебряный Акбузат» и Международного конкурса музыкантов-исполнителей имени Наримана Сабитова.

Проекты Башкирского издательства «Китап» им. З. Биишевой «Мудрец, взрастивший в сердце росток Любви Живой». Омар Хайям и Рами Гарипов – связь времен. Презентация наследия творчества Омара Хайяма в золотом фонде башкирской культуры»; Уфимского государственного института искусств им. З. Исмагилова — создание антологии «100 башкирских народных песен» с аудио-приложением; Башкирского хореографического колледжа им. Р. Нуреева — создание детского балета-сказки «Снежная королева» отмечены грантами по 1,8 млн рублей.

По 900 тыс рублей выиграли проекты: Башкирского государственного художественного музея им. М. Нестерова — Республиканская выставка-конкурс «Традиции и духовность» на соискание Государственной премии РБ имени М.В. Нестерова в области изобразительного искусства и искусствоведения; Башкирской государственной филармонии им. Х. Ахметова — «Зимний романс» — презентация творчества композитора Рима Хасанова и народного поэта Башкортостана Назара Наджми; Союза композиторов Республики Башкортостан — Всероссийский фестиваль молодых композиторов; НПЦ по охране и использованию недвижимых объектов культурного наследия РБ — Международный симпозиум «Музеефикация историко-культурного наследия: теория и практика».