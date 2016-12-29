В Уфе на грант Главы Башкирии будут поставлены опера «Царская невеста» и балет «Аленький цветочек» Фото: Олег Яровиков В Уфе на грант Главы Башкирии будут поставлены опера «Царская невеста» и балет «Аленький цветочек» Фото: Олег Яровиков

УФА, 29 дек 2016. /ИА «Башинформ», Лейла Аралбаева/.

В Уфе в 2017 году будут поставлены опера «Царская невеста» Римского-Корсакова и балет «Аленький цветочек» Владимира Купцова. Оба спектакля будут реализованы на грант Главы республики. Как сообщил директор Башкирского театра оперы и балета Ильмар Альмухаметов, проект «Русский дуэт — опера и балет» удостоен гранта в 13,5 млн рублей.

Поставить оперу «Царская невеста» доверят режиссеру Филиппу Разенкову, знакомому уфимцам по постановке «Орлеанской девы». Художником спектакля выступит Владислав Анисенков. Ранее опера неоднократно ставилась на сцене уфимского театра. Премьера нынешней постановки запланирована на ноябрь 2017 года.

Премьера балета «Аленький цветочек» будет приурочена к Международному Аксаковскому празднику, традиционно проходящему в сентябре. Автор музыки балета — московский композитор, член Союза композиторов России Владимир Купцов. Он родился в Бирске, вырос в Уфе — окончил ДМШ №1 им.Н.Сабитова и Уфимское училище искусств. В Уфимском институте искусств учился на композиторском отделении в классе профессора Евгения Земцова, затем переехал в Москву и продолжил обучение в Московской консерватории имени П.И.Чайковского по композиции у профессора Тихона Хренникова.