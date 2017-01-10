В Уфе пройдут крупные театральные фестивали «Туганлык» и «Театральная весна» Фото: Олег Яровиков В Уфе пройдут крупные театральные фестивали «Туганлык» и «Театральная весна» Фото: Олег Яровиков

УФА, 10 янв 2017. /ИА «Башинформ», Лейла Аралбаева/.

В этом году Уфа станет центром двух крупных театральных событий. Это Республиканский фестиваль «Театральная весна» и Международный фестиваль тюркоязычных театров «Туганлык».

20-26 апреля представители всех театров Башкирии соберутся в столице республики. Сейчас идет сбор информации от театров, какие постановки они смогут представить. Впервые на мероприятии в качестве участников покажут свои спектакли Театр оперы и балета и Театр кукол.

В этом году традиционный фестиваль будет посвящен национальной драматургии. Наряду со зрителями спектакли будут смотреть члены жюри и театральные критики во главе с Валентиной Фёдоровой. В рамках мероприятия организуют мастер-классы, в том числе для представителей разных театральных профессий — осветителей, гримеров, актерские клубы, обсуждения постановок.

Международный фестиваль театров тюркских народов «Туганлык» запланирован к проведению 9-16 сентября, в следующем театральном сезоне. Предыдущий фестиваль прошел в Уфе в начале сентября 2012 года. Тогда в Уфе собрались лучшие театральные коллективы из 13 тюркоязычных стран, спектакли демонстрировались на пяти театральных площадках.