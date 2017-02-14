В Уфе произошла еще одна утечка воды - ВИДЕО Фото: очевидец | Видео: очевидец







В Уфе произошла еще одна утечка воды - ВИДЕО Фото: очевидец

УФА, 14 фев 2017. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

Стало известно, где в Уфе произошла еще одна утечка воды. По информации очевидца, приславшего агентству «Башинформ» фотографии и видео с места ЧП, холодная вода ночью 14 февраля начала заливать улицу Коммунаров, рядом с домом №26.

«Мы переживаем, что могло затопить подвал, поскольку вода текла всю ночь. Также мы видели, что приезжали аварийные бригады», — сообщили местные жители.

Менеджер по связям с общественностью МУП «Уфаводоканал» Мария Шерекина прокомментировала, что «сейчас ведутся работы по устранению утечки по данному адресу на вводе в дом».

Поврежденный участок трубы отключен, вода не выходит на поверхность.

«Планируется завершить ремонтные работы уже сегодня. Силами эксплуатирующей организации двор был почищен во избежание образования наледи», — сообщили в городской организации.

Как сообщало агентство «Башинформ», накануне вечером произошел прорыв трубы на улице Уфимское шоссе. В выходные серьезная коммунальная авария парализовала движение и оставила без воды дома на улице Губайдуллина.