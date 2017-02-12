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Водоснабжение домов по ул. Губайдуллина восстановлено - мэрия Уфы

ПРАВО|ПРОИСШЕСТВИЯ

Водоснабжение домов по ул. Губайдуллина восстановлено - мэрия Уфы Фото: пресс-служба администрации г.Уфы

Водоснабжение домов по ул. Губайдуллина восстановлено - мэрия Уфы Фото: пресс-служба администрации г.Уфы

УФА, 12 фев 2017. /ИА «Башинформ», Галия Набиева/.

Водоснабжение домов по улице Губайдуллина в Уфе восстановлено. Работы по устранению причин и последствий повреждения магистрального трубопровода по ул. Губайдуллина продолжались всю ночь, сообщили в столичной администрации.

Более 20 профильных специалистов и около 10 единиц спецтехники было привлечено к участку ремонтных работ. На данный момент водоснабжение жителей домов, попавших под отключение водоснабжения, восстановлено.

Участок остается закрытым для движения всех видов транспорта. Как пояснили в мэрии, предстоит выполнить большой комплекс мероприятий, таких как обратная засыпка, восстановление дорожного полотна.

Теги: Происшествия,водоснабжение,аварии,жкх
 
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