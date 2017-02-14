Очередная коммунальная авария в Уфе: без воды временно остались 27 домов Фото: пресс-служба администрации Уфы Очередная коммунальная авария в Уфе: без воды временно остались 27 домов Фото: пресс-служба администрации Уфы

УФА, 14 фев 2017. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

Очередная коммунальная авария в Уфе: без воды временно остались 27 домов. Вечером 13 февраля около дома №10 по улице Уфимское шоссе была зафиксирована утечка на водопроводе диаметром 500 мм.

По информации пресс-службы администрации города, на место происшествия оперативно прибыли специалисты «Службы спасения 112» и бригада МУП «Уфаводоканал».

Работники нашли утечку и отключили поврежденный участок для дальнейшего ремонта. Отмечается, что вода на проезжую часть не попала. Под временное отключение водоснабжения попали 27 домов. Вывод питьевой воды для жителей обеспечен. Причины инцидента выясняются.

«Провал в замене сетей, произошедший в 90-е годы, дает о себе знать в наши дни. Выход — в увеличении объемов капитального ремонта. К нормативным цифрам ремонта город приблизился только в последние годы. Сейчас стоит задача нарастить набранные темпы. Задача сложная, но выполнимая. Происходит ежегодное наращивание объемов ремонта на ресурсоснабжающих предприятиях. Предпочтение отдаётся современным долговечным материалам, что увеличивает межремонтный период», — прокомментировал случившееся руководитель пресс-службы администрации Уфы Камиль Юлаев.

Как сообщалось ранее, в выходные произошла серьезная коммунальная авария на улице Губайдуллина, где повредился магистральный трубопровод.