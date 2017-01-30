Башкирия отвечает всем требованиям для проведения чемпионата России по пахоте-2017 Фото: пресс-служба АО «Росагролизинг» Башкирия отвечает всем требованиям для проведения чемпионата России по пахоте-2017 Фото: пресс-служба АО «Росагролизинг»

УФА, 30 янв 2017. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/.

В Башкортостане с 25 июня по 1 июля пройдет Открытый чемпионат России по пахоте. Как отмечают организаторы, Уфимский район отвечает всем техническим требованиям чемпионата относительно общей логистики, гостиничного размещения участников и гостей.

Чемпионат России состоит из ряда профессиональных состязаний, включая соревнования по «оборотной» пахоте и «Трактор-шоу» — конкурса на мастерство управления трактором.

Помимо профессиональных состязаний, чемпионат будет сопровождаться насыщенной деловой программой. В его рамках запланировано проведение конференций, форумов, выставок, а также республиканского Дня поля. Насыщенная культурная программа, по мнению организаторов, привлечет к чемпионату России по пахоте широкое внимание общественности.

Традиционно организатором чемпионата в России является компания «Росагролизинг».

Международные соревнования механизаторов по мастерству обработки почвы проводятся уже более 60 лет.

Их главная цель — повышение престижа профессии механизатора, совершенствование способов обработки земли, развитие и продвижение современных технологий в сельском хозяйстве.

В России чемпионат впервые состоялся в Краснодарском крае только в 2012 году. Несмотря на это, организаторы международных первенств отмечают быстрый рост уровня подготовки российских пахарей, которые из года в год показывают всё лучшие результаты.

Республику Башкортостан на чемпионате России по пахоте все эти годы представлял механизатор СПК «Сухайла» Мелеузовского района Ильдар Ишикаев. Его лучший результат — третье место в соревнованиях «Трактор-шоу» на IV российском чемпионате.

В 2016 году Ильдару Ишикаеву было предоставлено почетное право представлять российскую команду на чемпионате мира и чемпионате Европы по пахоте. Призовые места он не занял, но приобрел бесценный опыт, отметили в пресс-службе Министерства сельского хозяйства республики.