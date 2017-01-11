Министр здравоохранения Башкирии посетил поликлинику, где женщина ползком добиралась до рентген-кабинета Фото: скриншот видео Ирины Т. Министр здравоохранения Башкирии посетил поликлинику, где женщина ползком добиралась до рентген-кабинета Фото: скриншот видео Ирины Т.

УФА, 11 янв 2017. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

Министр здравоохранения Башкортостана 11 января посетил поликлинику, где женщина ползком добиралась до рентген-кабинета. Агентство «Башинформ» информировало, что инцидент произошел 10 января в поликлинике №1 при Городской клинической больнице №13 на улице Ферина. Дочь пожилой женщины рассказала, что в данном медучреждении рентгеновский кабинет находится на втором этаже, а лифт не работает, пандусы и коляски — отсутствуют.

Минздрав РБ в ходе мониторинга публикаций в СМИ выявил факт нарушения прав пациента в поликлинике №1.

«Был осуществлен комиссионный выезд во главе с министром здравоохранения РБ Анваром Бакировым на место. Факт неисполнения мероприятий по направлению «Доступная среда» подтвержден, в частности, нерабочее состояние лифта. Руководством медучреждения в период неисправности лифта не были своевременно осуществлены необходимые мероприятия по организации доступности оказания медицинской помощи населению», — прокомментировали в пресс-службе ведомства.

Руководство министерства и лечебного учреждения в оперативном порядке разработали меры по обеспечению доступности медпомощи населению.

Как сообщалось ранее, Прокуратура Калининского района организовала проверку по информации в СМИ о ненадлежащем оказании медпомощи. Надзорное ведомство намерено оценить соблюдение закона об охране здоровья граждан. Будет проверено, как руководство поликлиники исполняет обязанности по обеспечению доступа пациентов к получению медуслуг, а также как производится контроль исправности лифтового оборудования.

Также в региональном штабе ОНФ заявили, что Минздрав РБ игнорирует призыв активистов решить проблему с доступностью рентген-кабинетов в поликлиниках и травматологических пунктах республики. Проблема уже переросла уровень доступной среды для людей с ограниченными возможностями здоровья.

В пресс-службе республиканского ведомства сказали, что Минздравом ведется планомерная работа по обеспечению маломобильных граждан необходимыми условиями для получения доступной и качественной медицинской помощи. «С начала реализации программы «Доступная среда» ежегодно по отрасли «Здравоохранение» приняли участие 47 учреждений здравоохранения. Мероприятия выполнены на 63 объектах. Это комплекс работ по капитальному ремонту: въезд на территорию учреждения, установка наружных и внутренних пандусов, обустройство входных групп, санитарно-гигиенических помещений, замена лифтового оборудования, размещение тактильной информации. Только в 2016 году на реализацию мероприятий по обеспечению доступности безбарьерной среды объектов здравоохранения выделено 26 млн рублей. Было отремонтировано 18 учреждений здравоохранения», — сообщили в министерстве.