В уфимской поликлинике женщина с прооперированной ногой ползком добиралась до рентген-кабинета – ВИДЕО Фото: скриншот видео Ирины Т. | Видео: Ирина Т. В уфимской поликлинике женщина с прооперированной ногой ползком добиралась до рентген-кабинета – ВИДЕО Фото: скриншот видео Ирины Т. | Видео: Ирина Т.

УФА, 10 янв 2017. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

В уфимской поликлинике женщина с прооперированной ногой ползком добиралась до рентген-кабинета. Инцидент произошел 10 января в поликлинике №1 при Городской клинической больнице №13 по улице Ферина.

Ирина Т., дочь пожилой женщины, сообщила агентству «Башинформ», что в данном медучреждении рентгеновский кабинет находится на втором этаже, а лифт не работает, пандусы и коляски – отсутствуют.

«7 декабря прошлого года маму прооперировали. Ей был сделан металлостеосинтез нижней трети большеберцовой кости левой ноги. Выписали 15 декабря. На левую ногу ей наступать нельзя, а правая плохо поднимается из-за хронических заболеваний. Был необходим рентген-контроль. За талоном на рентген ходила я, выписку в поликлинику также носила я. Передвигается мама на ходунках, на костылях не может», – поделилась уфимка.

По словам Ирины Т., поднять маму ей не под силу. «В регистратуре просили хотя бы скамеечку какую-нибудь под ногу – ничего не дали. Помочь медперсонал нам не пытался. Пробовали дозвониться главврачу, но трубку по номеру 240-13-13 не брали», – добавила дочь пожилой женщины.