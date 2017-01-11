В Башкирии ОНФ добивается доступности рентген-кабинетов для пациентов Фото: скриншот видео В Башкирии ОНФ добивается доступности рентген-кабинетов для пациентов Фото: скриншот видео

УФА, 11 янв 2017. /ИА «Башинформ», Галия Набиева/.

В Башкортостане региональный Минздрав игнорирует призыв активистов Общероссийского народного фронта решить проблему с доступностью рентген-кабинетов в поликлиниках и травматологических пунктах республики. Проблема уже переросла уровень доступной среды для людей с ограниченными возможностями здоровья. Об этом свидетельствует случай, который произошел на днях в уфимской поликлинике. Пожилая женщина после операции ползком добиралась до рентген-кабинета, расположенного на втором этаже учреждения.

Инцидент произошел 10 января в поликлинике №1 при городской клинической больнице №13 на улице Ферина. Дочь пожилой женщины рассказала, что в этом медучреждении не работает лифт, пандусы и коляски отсутствуют.

Данная проблема является системной для Уфы, отметил член регионального штаба ОНФ в Башкортостане, кандидат медицинских наук Эдуард Гаптракипов.

«В прошлом году в ходе рейда активисты ОНФ выявили лечебные учреждения, в которых кабинеты для проведения рентген-исследований находятся на втором этаже. При отсутствии лифтов и пандусов для многих граждан это является непреодолимым препятствием. Например, в поликлинике №44 Ленинского района Уфы, которая обслуживает и травматологический пункт детской поликлиники №6, родители вынуждены были нести ребенка на руках на второй этаж. Учитывая специфику лечебного учреждения, такая ситуация недопустима», — говорит эксперт.

Помещение изначально было не подготовлено для размещения диагностического оборудования. Оно находится в здании жилого дома. Любой вариант решения проблемы связан со значительными финансовыми затратами, но решать ее нужно. Один из выходов из ситуации — пристрой к зданию поликлиники.

По итогам мониторинга активисты ОНФ обратились в региональный Минздрав с рекомендацией проанализировать ситуацию и ускорить решение проблемы. Но меры по обеспечению доступности рентген-кабинетов так и не были приняты.

«Проблема транспортировки или перемещения пациентов травматологического профиля и маломобильных жителей с этажа на этаж для оказания им медицинской помощи в амбулаторно-поликлинических учреждениях и травматологических поликлиниках остается нерешенной. Причина в отсутствии приспособленных площадей для расположения травматологических кабинетов и диагностической службы на одном этаже, а также несоответствие «старых» построек под размещение лифтов для транспортировки пациентов на более высокие этажи», — отметил эксперт.

В региональном штабе уверены, что решать проблему нужно в любом случае. Установка пандусов, поручней, дополнительных транспортировочных каталок, колясок и помощь персонала для доставки пациента в кабинет к врачу — необходимые условия для организации доступности медицинской помощи.

Региональный штаб ОНФ готовит повторное обращение в Министерство здравоохранения республики и будет держать ситуацию на контроле до решения проблемы.