Фото: Валерий Шахов В Минобразования Башкирии рассказали, как будет проходить дистанционное обучение в школах Фото: Валерий Шахов

С 6 апреля все образовательные организации Башкирии переходят на дистанционное обучение. Об особенностях преподавания и учебы в рамках дистанционного режима рассказали на брифинге Минобразования республики.

Остаются школы, где ученики продолжат обучение в прежнем режиме. Это касается только учеников начальных классов, чьи родители продолжают работать в режиме самоизоляции (врачи, полицейские, работники банков, продавцы продуктовых магазинов и т. д). Для таких детей будут организованы дежурные группы количеством не более 15 человек. Таких школ в республике мало, отметил министр образования Айбулат Хажин.

Основная масса школьников будет учиться в формате онлайн-уроков, используя всевозможные системы и платформы.

Те, у кого есть компьютер и другие девайсы с достаточным количеством скорости интернета , будут учиться онлайн и получать кейсовые задания. Одно занятие длится 30 минут.

, будут учиться онлайн и получать кейсовые задания. Одно занятие длится 30 минут. У кого есть только телефон, с недостаточной скоростью интернета, чтобы можно было в онлайн-режиме общаться со своим педагогом, будут получать электронные кейсы в различных мессенджерах и соцсетях.

При этом, как отметил министр, есть договоренность с крупными провайдерами интернета, что в период дистанционного образовательного процесса скорости интернета будут поднимать до максимально возможных пределов.

В тех населенных пунктах, где вообще отсутствует интернет , для школьников будет организовано дистанционное обучение с помощью бумажных кейсов. Доставлять их к ученикам и собирать решенные задания будет школьный автобус с дежурным учителем три раза в неделю, в понедельник, среду и пятницу.

﻿«По каждому формату обучения определено количество образовательных организаций, школьников, педагогов. Переход на дистанционный режим обучения — для нас серьезный вызов. Сейчас необходимо сплотиться всей системе образования, педагогам, также мы надеемся на большую помощь родителей», — отметил Айбулат Хажин.

На сегодняшний день в Башкортостане насчитывается 1318 школ, в которых обучаются почти 500 тысяч детей.