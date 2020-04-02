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Школьники Башкирии будут обучаться дистанционно в одну смену

ОБЩЕСТВО
Фото: ИА «Башинформ»

Школьники Башкирии будут обучаться дистанционно в одну смену Фото: ИА «Башинформ»

В Башкортостане с 6 апреля школьники будут обучаться дистанционно. Расписание уроков остается неизменным. Об этом 2 апреля на брифинге сообщил министр образования и науки РБ Айбулат Хажин.

«Как мы учились в школах, так и будем продолжать учиться, только дистанционно. Обучение у нас односменное. Коллеги задают вопрос, как быть школам, где было двухсменное обучение? Обучение будет односменным. Дело в том, что вторая смена появляется только в том случае, когда у нас не хватает кабинетов в образовательных организациях. От кабинетной системы, как раз и появляется вторая смена. Здесь никаких сложностей по кабинетной системе нет, поэтому обучение будет начинаться в единое время по республике — ежедневно в 10.00 часов», — сказал министр.

Кроме того, он посоветовал родителям обеспечить максимально удобные условия для образовательного процесса, а также освободить гаджеты от интернет-нагрузки от других членов семьи, которые в этот момент не обучаются. Интернет должен раздаваться только на гаджет учащегося.

Как сообщало агентство «Башинформ», дистанционное обучение продлится минимум две недели.

Ксения Калинина
Теги: образование, расписание, Минобр РБ
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