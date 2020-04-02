Фото: Олег Яровиков Дистанционное обучение в Башкирии продлится минимум две недели Фото: Олег Яровиков

Дистанционное обучение, стартующее с 6 апреля, продлится в Башкирии минимум две недели. Об этом на брифинге в четверг сообщил министр образования и науки региона Айбулат Хажин.

«Сейчас могу констатировать, что две недели как минимум обучение будет дистанционным. Понимаю, что ситуация пока достаточно сложная как в регионе, так и в целом по стране. Из-за коронавируса, вероятнее всего, дистанционный режим обучения будет продлен, но хочу сказать, что если ситуация будет меняться в положительную сторону, то система образования готова — она достаточно гибкая — в любой момент вернуться к обычному режиму обучения, перейти на очное обучение».

На сегодняшний день в республике насчитывается 1318 школ, в которых обучаются почти 500 тысяч детей.

Как сообщал «Башинформ», в республике детские сады могут начать работу с 6 апреля в полноценном режиме.

«Однако ситуация меняется каждый день, поэтому все окончательные подробности будут известны в пятницу 3 апреля», — подчеркнул глава Минобра Башкирии.