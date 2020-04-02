Фото: Олег Яровиков В Башкирии детские сады, возможно, откроются с 6 апреля Фото: Олег Яровиков

В Башкирии детские сады могут начать работу с 6 апреля в полноценном режиме.

Об этом сообщил министр образования Айбулат Хажин в ходе брифинга 2 апреля.

На этой неделе с 30 марта по 3 апреля детские сады находятся на выходных, только с дежурными группами для детей тех, кто остается на рабочем месте.

Аналогичный формат прорабатывается и на следующую неделю.

«Однако ситуация меняется каждый день, поэтому все окончательные подробности будут известны в пятницу, 3 апреля», — сказал Айбулат Хажин.