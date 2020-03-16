Фото: Валерий Шахов Никому мы ее не дадим: глава Башкирии заступился за едва не сгоревшую усадьбу Бухартовских Фото: Валерий Шахов

Глава Башкирии Радий Хабиров заступился за объект культурного наследия — усадьбу Бухартовских. На оперативном совещании в правительстве Башкирии 16 марта он поручил установить истинную причину пожара в этом здании, а также заявил, что не даст его уничтожить.

Начальник Управления по государственной охране объектов культурного наследия Республики Башкортостан Олег Полстовалов доложил, что вечером в пятницу 13-го произошло возгорание на чердачных перекрытиях здания — усадьбы Бухартовских, являющиеся объектом культурного наследия.

«В результате была существенно повреждены кровля — она, по сути, уничтожена, и второй этаж. Пожарные оперативно потушили, среагировали быстро, спасибо им большое. Организовано межведомственное взаимодействие, в том числе с городом — собственником помещения, для того, чтобы определить дальнейшую судьбу здания. Объект находится в рамках реализации «дорожной карты» по реализации и вовлечению в гражданско-правовой оборот. Такая логика восстановления на сегодняшний день существует», — сообщил он.

Радий Хабиров отметил, что общественность обеспокоена тем, что здание могли поджечь, поэтому поручил силовым структурам отработать эту тему, провести все следственные мероприятия.

«Здесь надо понять: случайный этот пожар или все же, нарушение законодательства, умысел какой-то, — отметил глава Башкирии. — Объект находится в муниципальной собственности. Ульфат Мансурович (Мустафин, мэр Уфы — прим. автора), вы собирайтесь, посмотрите. Это уникальный дом. Даже здесь, в правительстве сидят люди, которые пять-шесть лет жили в общежитии на Аксакова, 53, я жил. Мы из окошка смотрели на это красивое здание. Это лирика, но надо посмотреть, что с этим объектом делать. Если мы сейчас что-то не предпримем, ему конец. Никому мы его не дадим. Если у кого-то есть умысел, у каких-то деятелей были мысли, что они его тихонечко кончают и что-то построят, публично заявляю, пока я сижу в этом кресле, я этого не позволю. Я просто не позволю там строить. Если у кого-то есть виды на этот участок, по-человечески делайте: берут объект, сохраняют все, что можно и, соответственно, делают».