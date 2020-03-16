Уважаемый пользователь, Вы пользуетесь устаревшим браузером, который не поддерживает современные веб-стандарты и представляет угрозу вашей безопасности. Для корректного отображения сайта рекомендуем установить актуальную версию любого современного браузера:


Google chrome
Opera
Firefox
Safari
Internet Explorer

Прочитать в мобильной версии сайта

РУС

USD 73.18

EUR 81.86

16 марта Понедельник

Уфа   °

До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

Никому мы ее не дадим: глава Башкирии заступился за едва не сгоревшую усадьбу Бухартовских

ОБЩЕСТВО
Фото: Валерий Шахов

Никому мы ее не дадим: глава Башкирии заступился за едва не сгоревшую усадьбу Бухартовских Фото: Валерий Шахов

Глава Башкирии Радий Хабиров заступился за объект культурного наследия — усадьбу Бухартовских. На оперативном совещании в правительстве Башкирии 16 марта он поручил установить истинную причину пожара в этом здании, а также заявил, что не даст его уничтожить.

Начальник Управления по государственной охране объектов культурного наследия Республики Башкортостан Олег Полстовалов доложил, что вечером в пятницу 13-го произошло возгорание на чердачных перекрытиях здания — усадьбы Бухартовских, являющиеся объектом культурного наследия.

«В результате была существенно повреждены кровля — она, по сути, уничтожена, и второй этаж. Пожарные оперативно потушили, среагировали быстро, спасибо им большое. Организовано межведомственное взаимодействие, в том числе с городом — собственником помещения, для того, чтобы определить дальнейшую судьбу здания. Объект находится в рамках реализации «дорожной карты» по реализации и вовлечению в гражданско-правовой оборот. Такая логика восстановления на сегодняшний день существует», — сообщил он.
Радий Хабиров отметил, что общественность обеспокоена тем, что здание могли поджечь, поэтому поручил силовым структурам отработать эту тему, провести все следственные мероприятия.

«Здесь надо понять: случайный этот пожар или все же, нарушение законодательства, умысел какой-то, — отметил глава Башкирии. — Объект находится в муниципальной собственности. Ульфат Мансурович (Мустафин, мэр Уфы — прим. автора), вы собирайтесь, посмотрите. Это уникальный дом. Даже здесь, в правительстве сидят люди, которые пять-шесть лет жили в общежитии на Аксакова, 53, я жил. Мы из окошка смотрели на это красивое здание. Это лирика, но надо посмотреть, что с этим объектом делать. Если мы сейчас что-то не предпримем, ему конец. Никому мы его не дадим. Если у кого-то есть умысел, у каких-то деятелей были мысли, что они его тихонечко кончают и что-то построят, публично заявляю, пока я сижу в этом кресле, я этого не позволю. Я просто не позволю там строить. Если у кого-то есть виды на этот участок, по-человечески делайте: берут объект, сохраняют все, что можно и, соответственно, делают».
Как сообщало агентство «Башинформ», 14 марта граждане, неравнодушные к историческому облику столицы республики, пришли к сгоревшему накануне ночью памятнику архитектуры «Усадьба Бухартовских», расположенному на улице Аксакова, 48/1. Общественность таким образом хотела привлечь внимание властей к проблеме сохранения памятников архитектуры города.

Ксения Калинина
Теги: пожар, объекты культурного наследия, глава РБ
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter или

Оставлять комментарии к новостям можно в группах "вконтакте" и в "фейсбуке".

Если у вас есть новости, которые могут быть интересны агентству, присылайте ваши сообщения, фото и видео в нашу редакцию на электронную почту inf@bashinform.ru, в наши группы в соцсетях «ВКонтакте», Facebook.

Читайте нас в Яндекс.Новостях

Читайте также
На следующей неделе в Башкирии похолодает до 15 градусов мороза
В начале следующей недели в Башкирии похолодает до 15 градусов мороза, предупреждают синоптики. По данным Башгидромета, сегодня в республике ожидается
В Башкирии после столкновения с BMW X5 погиб пассажир «Лады», еще двое госпитализированы
В Белорецком районе Башкирии, в результате дорожной аварии, погиб человек, еще двое госпитализированы. Об этом сообщили в Управлении ГИБДД МВД по региону
Бросил пассажира умирать: в Кигинском районе Башкирии водитель наехал на столб и сбежал
Сегодня ночью в Кигинском районе Башкирии произошло ДТП со смертельным исходом, сообщили в Управлении ГИБДД МВД по региону. Дорожная авария произошла ок
В Башкирии ведутся поиски мужчины, катавшегося на снегоходе на реке Белой
В Центр обработки вызовов Системы-112 сегодня поступило сообщение о том, что 14 марта в Краснокамском районе Башкирии четыре человека поехали кататься на
Лонгриды
Общество
Экономика
Политика
Культура
Спорт
Происшествия
Фоторепортажи
закрыть