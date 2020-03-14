В Уфе возле сгоревшей усадьбы Бухартовского проходят одиночные пикеты

Фото: Валерий Шахов | Видео: Валерий Шахов









Фото: Валерий Шахов

В Уфе 14 марта граждане, неравнодушные к историческому облику столицы республики, пришли к сгоревшему накануне ночью памятнику архитектуры «Усадьба Бухартовских», расположенному на улице Аксакова, 48.

«Мы, граждане этого города, должны уже как-то реагировать на варварское уничтожение истории! В прошлом году многие из вас принимали участие в субботнике в особняке Бухартовского. «Архзащита Уфы» все это время пыталась добиться консервации памятника по закону. Не было сделано ничего. И вот закономерный итог», — говорится на официальной странице общественного движения «Архзащита Уфы».

За правопорядком на месте проведения одиночных пикетов следят сотрудники полиции.

Как сообщили агентству «Башинформ» в пресс-службе МЧС РБ, на месте пожара работали эксперты испытательной пожарной лаборатории.

«Здание пустотное, огонь распространился быстро. Частично произошло обрушение кровли. В целом, здание целое: первый этаж и часть второго спасли. Пока причины устанавливаются. Рассматриваются все версии методом исключения», — прокомментировали в министерстве.