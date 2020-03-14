Фото: Ксения Калинина До конца мая отменен рейс из Уфы в Вену Фото: Ксения Калинина

С 16 марта по 31 мая 2020 года отменен рейс Уфа — Вена (Австрия) — Уфа. Об этом сообщили в пресс-службе аэропорта столицы Башкирии. Рейс выполняла авиакомпания Utair дважды в неделю, по понедельникам и пятницам.

Отмечается, что деньги за билеты будут возвращать по месту приобретения.

Как информировало﻿ агентство «Башинформ», с 16 марта Россия ограничивает полеты в страны ЕС — за исключением рейсов в столицы и чартеров.

Между тем, Ростуризм совместно с Ассоциацией «Турпомощь» запустили горячую линию ﻿по вопросам, связанным с ограничениями из-за распространения коронавирусной инфекции. Туристы могут звонить на круглосуточный телефон: 8-499-678-12-03, а также по номеру: 8-915-117-04-51, с понедельника по пятницу, с 10.00 до 19.00 часов.