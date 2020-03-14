Фото: Ксения Калинина Ростуризм запустил горячую линию из-за COVID-19 Фото: Ксения Калинина

Ростуризм совместно с Ассоциацией «Турпомощь» запустили горячую линию по вопросам, связанным с ограничениями из-за распространения коронавирусной инфекции. Туристы могут звонить на круглосуточный телефон:8-499-678-12-03, а также по номеру: 8-915-117-04-51, с понедельника по пятницу, с 10.00 до 19.00 часов.

В ведомстве сообщили, что в связи с режимом угрозы безопасности не рекомендованы к посещению следующие страны: Китай, Италия, Иран.

Также введены временные ограничения на пассажирские воздушные перевозки с территории России в такие страны, как Германия (все пункты, кроме Берлина, Франкфурта и Мюнхена), Испания (все пункты, кроме Мадрида и Барселоны), Франция (все пункты, кроме Парижа).

С 16 марта будет временно ограничено авиасообщение со всеми странами ЕС, Норвегией и Швейцарией за исключением рейсов из Москвы в столицы государств ЕС, Норвегии и Швейцарии и обратно.

Ростуризм рекомендует воздержаться от поездок в страны с неблагополучной эпидемиологической обстановкой.

Кроме того, на сайте ведомства можно ознакомиться с порядком возврата денег за путевки, авиабилеты и отдельные туристические услуги.