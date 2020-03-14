Уважаемый пользователь, Вы пользуетесь устаревшим браузером, который не поддерживает современные веб-стандарты и представляет угрозу вашей безопасности. Для корректного отображения сайта рекомендуем установить актуальную версию любого современного браузера:


Google chrome
Opera
Firefox
Safari
Internet Explorer

Прочитать в мобильной версии сайта

РУС

USD 73.18 ↓

EUR 81.86 ↑

14 марта Суббота

Уфа   °

До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

Ростуризм запустил горячую линию из-за COVID-19

ОБЩЕСТВО
Фото: Ксения Калинина

Ростуризм запустил горячую линию из-за COVID-19 Фото: Ксения Калинина

Ростуризм совместно с Ассоциацией «Турпомощь» запустили горячую линию по вопросам, связанным с ограничениями из-за распространения коронавирусной инфекции. Туристы могут звонить на круглосуточный телефон:8-499-678-12-03, а также по номеру: 8-915-117-04-51, с понедельника по пятницу, с 10.00 до 19.00 часов.

В ведомстве сообщили, что в связи с режимом угрозы безопасности не рекомендованы к посещению следующие страны: Китай, Италия, Иран.

Также введены временные ограничения на пассажирские воздушные перевозки с территории России в такие страны, как Германия (все пункты, кроме Берлина, Франкфурта и Мюнхена), Испания (все пункты, кроме Мадрида и Барселоны), Франция (все пункты, кроме Парижа).

С 16 марта будет временно ограничено авиасообщение со всеми странами ЕС, Норвегией и Швейцарией за исключением рейсов из Москвы в столицы государств ЕС, Норвегии и Швейцарии и обратно.

Ростуризм рекомендует воздержаться от поездок в страны с неблагополучной эпидемиологической обстановкой.

Кроме того, на сайте ведомства можно ознакомиться с порядком возврата денег за путевки, авиабилеты и отдельные туристические услуги.

ИА «Башинформ»
Теги: Ростуризм, коронавирус
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter или

Оставлять комментарии к новостям можно в группах "вконтакте" и в "фейсбуке".

Если у вас есть новости, которые могут быть интересны агентству, присылайте ваши сообщения, фото и видео в нашу редакцию на электронную почту inf@bashinform.ru, в наши группы в соцсетях «ВКонтакте», Facebook.

Читайте нас в Яндекс.Новостях

Читайте также
«Зеленое дерби» плей-офф КХЛ в Уфе пройдет при полных трибунах, но с одним условием
Продажи билетов на третий и четвертый матчи полуфинальной серии плей-офф Востока КХЛ идут полным ходом. ХК «Салават Юлаев» возобновил реализацию билетов
Австрийские специалисты проведут форум на выставке «Агрокомплекс» в Уфе
Выставку «Агрокомплекс» в Уфе посетит делегация ведущих австрийских агропромышленных предприятий. Как сообщили в Минсельхозе Башкирии, на мероприятии бу
На Башкирию надвигается сильная буря
МЧС Башкирии предупреждает граждан о том, что 14 марта в республике ожидается усиление ветра до 17-22 м/с. По данным синоптиков, в этот день прогнозирует
«Оторвало кисть руки»: в Уфе девушка попала под колеса машины
В Уфе утром 13 марта напротив жилого дома №1/1 по улице Комсомольской произошло ДТП с участием пешехода. Как сообщают очевидцы в соцсетях, по предварител
Лонгриды
Общество
Экономика
Политика
Культура
Спорт
Происшествия
Фоторепортажи
закрыть