Фото: ИА «Башинформ» Россия ограничивает полеты в Европу Фото: ИА «Башинформ»

С 16 марта Россия ограничивает полеты в страны ЕС — за исключением рейсов в столицы и чартеров. Об этом сообщает Meduza.

Регулярные рейсы будут выполнять только в столицы государств Евросоюза и только из аэропорта Шереметьево из терминала F. Запрет не распространяется на чартерные рейсы для того, чтобы россияне смогли вернуться в страну, а граждане Евросоюза — в Европу.

Запреты введены решением оперативного штаба по предупреждению распространения коронавируса в России.

В России по состоянию на 13 марта коронавирусную инфекцию обнаружили у 45 человек. Большинство зараженных недавно посещали европейские страны.

Ранее «Башинформ» сообщал, что в Башкирии под наблюдением врачей находятся более 300 жителей с подозрением на коронавирус. Они самоизолированы, то есть находятся дома на карантине, который длится 14 дней. На сегодняшний день в Башкирии с учета сняты 481 человек: ни у одного из них не подтвердился коронавирус.

Куда обращаться жителям Башкирии для проверки на коронавирусную инфекцию — читайте в материале﻿.