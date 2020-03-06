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До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

Проект уфимца Марселя Имангулова «Достучаться до сердец» продолжат после его смерти

ОБЩЕСТВО
Фото: Инстаграм

Проект уфимца Марселя Имангулова «Достучаться до сердец» продолжат после его смерти Фото: Инстаграм

Видеопроект уфимца Марселя Имангулова «Достучаться до сердец» продолжит жить после смерти автора. Об этом сообщила «команда Марселя» в социальной сети Instagram.

«Мы решили продолжать проект и попытать счастья, подав заявку на грант Павленко, так как других источников финансирования у нас нет. Сегодня стало известно, что мы выиграли грант и будем снимать снова», — рассказали друзья безвременно ушедшего из-за онкологии Марселя.

Проект «Достучаться до сердец» — это разговоры с людьми, в жизни которых случился рак. Марсель и его команда снимали его для того, что люди не боялись говорить о своем заболевании.

«Сейчас мы ищем героев для съёмок. Если вы или ваши близкие столкнулись с раком и готовы об этом откровенно поговорить — присылайте нам свои истории, и мы обязательно с вами свяжемся. Вся информация о проекте будет на странице @knockingtothehearts в «Инстаграм», — сообщили соавторы проекта.

ИА «Башинформ»
Теги: Марсель Имангулов, рак, Достучаться до сердец
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