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Средства, собранные на лечение уфимца Марселя Имангулова, перевели в фонд Чулпан Хаматовой

ОБЩЕСТВО

УФА, 11 янв 2020. /ИА «Башинформ», Розалия Валеева/.

Средства, собранные на лечение уфимца Марселя Имангулова, перечислили на счет фонда Чулпан Хаматовой «Подари жизнь». Об этом сообщили друзья на странице Марселя в соцсетях и опубликовали скан-копии чеков, подтверждающих перевод.

Такой была воля умершего в израильской клинике Марселя Имангулова, где он проходил лечение от карциосаркомы.

«От сбора на лечение Марселя остались средства в размере 850 тысяч 430 рублей. Он понимал все риски и возможность любого исхода. Он хотел передать оставшиеся средства в фонд «Подари жизнь», он помогает детям и молодым людям до 25 лет с болезнями крови, онкологическими и другими тяжелыми заболеваниями. Мы верим, что эта сумма сможет привести кого-то из подопечных к долгожданной победе. И в этом ваша заслуга, спасибо вам, что боролись до конца. Пока о человеке помнят — он жив, и будет обнимать нас до хруста костей», написали друзья уфимца.

Марсель Имангулов — автор благотворительного проекта «Достучаться до сердец» скончался от осложнений карциосаркомы почки 29 декабря.

Пять лет назад Марсель боролся с лимфомой Ходжкина, тогда удалось добиться ремиссии. В начале октября он обратился к уфимским врачам с острой болью в животе, на ПЭТ КТ обнаружилась опухоль.

Родные и друзья Марселя собрали средства на обследование в Израиле. Биопсия показала, что это агрессивный вид рака — карцинома. Начался некроз опухоли, требовалась срочная операция.

Марсель Имангулов занимался различными благотворительными проектами: организовывал сборы на лечение, провел успешную акцию по типированию костного мозга (в Уфе на эту процедуру за два дня пришли больше человек, чем за весь год), просвещал окружающих о необходимости обследований, консультировал тех, кто впервые столкнулся с болезнью — по телефону, в соцсетях, лично.

В своем проекте «Достучаться до сердец» он собирал истории победивших рак, и общался с близкими ушедших безвременно из-за этой болезни.

Последние дни Марсель провел в израильской клинике и проходил лечение от карциосаркомы, которая дала метастазы в легкие и печень.

Его похоронили 1 января в деревне Кара-Якупово Чишминского района Башкирии.

Теги: Марсель Имангулов, благотворительность
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