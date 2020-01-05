В России учредили грант имени онколога Андрея Павленко - он умер от рака

УФА, 5 янв 2020. /ИА «Башинформ», Розалия Валеева/.

В России учредили грант имени Андрея Павленко для фото-, кино-, видео- документалистов и пишущих журналистов, которые рассказывают в своей работе о людях, борющихся против рака.

Об этом объявили друзья врача после его смерти: Андрей Павленко два года боролся с раком желудка, но к сожалению болезнь оказалась сильнее. 5 января его не стало.

Известный онколог из Санкт-Петербурга Андрей Павленко, с 2018 года рассказывал о борьбе с выявленным у него раком желудка в специальном проекте.

В марте 2018 года врач узнал, что у него агрессивная форма рака желудка в третьей стадии, вероятность излечения в таких случаях — порядка 5%. После этого доктор запустил на портале «Такие дела» проект «Жизнь человека», где рассказывал о системе онкологической помощи в России, о том, с какими трудностями ему лично, человеку, который знает о своем заболевании все, приходится сталкиваться.

В перерывах между этапами лечения онколог продолжал работать с пациентами, проводить мастер-классы и выступать на научных конференциях.

«Говорят, что человек живет до тех пор, пока помнят его имя и живет его дело. Совместно с моими друзьями — Митей Алешковским и Сергеем Карповым мы придумали грант имени Андрея Павленко. Этот грант будет финансировать медиапроекты, которые доносят правильную, правдивую, настоящую информацию об онкозаболеваниях, чтобы облегчить путь и лечение онкопациентов», — сказал Андрей Павленко в последнем видеоролике, который был обнародован после его смерти.

Средства гранта будут составлять благотворительные пожертвования, которые можно перевести на платформе patreon.com. За неполные сутки собрано более пяти тысяч долларов.

На портале указывается, что «десять тысяч долларов в месяц позволят создать полноценную редакцию для проекта «Жизнь человека» и производить материалы самостоятельно, а также выдавать гранты для журналистов﻿».

В сообщении также отмечено, что половина собираемых средств будет ежемесячно переводиться семье Андрея, вторая половина — распределяться грантовым комитетом на производство материалов о борьбе с онкологией.

В октябре 2019 года Павленко вместе с коллегами по клинике и фондом поддержки женщин «Александра» также представил проект «Равное консультирование в онкологии». Женщины, пережившие рак, получили таким образом возможность консультировать находящихся на лечении пациенток с онкологическими заболеваниями органов репродуктивной сферы.

Напомним, в конце 2019 года ушел из жизни автор благотворительного проекта «Достучаться до сердец», уфимец Марсель Имангулов. В своем проекте он рассказывал о людях, которые пережили рак, и беседовал с близкими ушедших этой болезни. Кроме того, помогал организовывать сбор средств на лечение, консультировал больных и их родственников.

Сам Марсель пять лет назад перенес лимфому Ходжкина, в лечении которой удалось добиться ремиссии. Уфимец скончался в израильской клинике от агрессивного вида карциосаркомы почки и ее осложнений. Его похоронили 1 января 2020 года в селе Кара-Якупово Чишминского района Башкирии.