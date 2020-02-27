Мэрия Уфы из-за накладок предложила движению «СтопБашРТС» провести митинг в ДК «Химик»

Согласованный ранее митинг движения «СтопБашРТС» в Уфе 29 февраля на площади ДК «Химик» предложили перенести в другое место. Как сообщили агентству «Башинформ» в столичной администрации, произошла накладка.

«В правительство ранее поступило обращение от другого заявителя. Ввиду накладок, мы предлагаем провести митинг «СтопБашРТС» в [внутри — ред.] ДК «Химик», — сказал вице-мэр Уфы Рустам Газизов.

Уведомление об этом направлено организаторам митинга «СтопБашРТС».

Сегодня же на пресс-конференции в агентстве «Башинформ» было заявлено, что представители управляющих компаний, министерства жилищно-коммунального хозяйства и самой ресурсной компании в мероприятии участвовать не будут.

Ранее агентство «Башинформ» сообщало о том, что с января 2020 года ресурсоснабжающие организации проводят корректировку платы за отопление в 2019 году после перехода на новую систему оплаты услуги. С этого года оплата будет производиться только за фактически потребленные ресурсы исходя из показаний общедомовых счетчиков. При проведении корректировки размера платы за 2019 год сумма корректировки может быть как отрицательной (уменьшение суммы платежа), так и положительной (доначисление). Уфимские активисты #стопБашРТС выступают против повышения сумм в платежных в квитанциях на отопление.