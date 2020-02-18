Фото: ИА «Башинформ» Мэрия Уфы дала добро на митинг движения #СтопБашРТС Фото: ИА «Башинформ»

Движение #СтопБашРТС подало в администрацию Уфы заявку на проведение митинга в Черниковке на улице Первомайской у ДК Химик. Мэрия города митинг согласовала, сообщил ИА «Башинформ» организатор мероприятия Альберт Рахматуллин. Он также отметил, что заявлено 400 участников митинга.

Уфимские активисты #СтопБашРТС выступают против повышения цен на отопление. Движение организовано жителями Уфы и Башкирии по проблеме начисления и корректировки платы за отопление компанией «БашРТС».

Пресс-секретарь администрации Уфы Марсель Байдавлетов подтвердил агентству, что митинг согласован.

Мероприятие пройдет у ДК Химиков 29 февраля. Участники намерены обсудить проблему доначислений. Также целью митинга общественники называют «выдвижение требований об устранении нарушений в системе ЖКХ, защита конституционных прав граждан». Публичное мероприятие планируется в форме митинга с использованием плакатов, транспарантов, флагов политических партий.

С января 2020 года ресурсоснабжающие организации проводят корректировку платы за отопление в 2019 году после перехода на новую систему оплаты услуги. С этого года оплата будет производиться только за фактически потребленные ресурсы исходя из показаний общедомовых счетчиков. При проведении корректировки размера платы за 2019 год сумма корректировки может быть как отрицательной (уменьшение суммы платежа), так и положительной (доначисление)».

Отмечается, что за 2020 год корректировка уже не потребуется, поскольку в этот год собственники помещений в МКД будут вносить плату за фактически потребленный объем тепловой энергии.