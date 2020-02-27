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До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

«Идти на площадь пытаться объяснять – бесполезно» - МинЖКХ о митинге #СтопБашРТС

ОБЩЕСТВО
Фото: Валерий Шахов

Фото: Валерий Шахов

В Уфе на митинге, организованном активистами #СтопБашРТС, не ожидается представителей управляющих компаний, министерства жилищно-коммунального хозяйства, ресурсной компании. Об этом стало известно сегодня на прошедшем в ИА «Башинформ» круглом столе.

Как сообщалось ранее, мэрия Уфы согласовала митинг общественников движения #СтопБашРТС по проблеме начисления и корректировки платы за отопление компанией «БашРТС».

Заместитель министра министерства жилищно-коммунального хозяйства Башкирии Марат Шангареев сообщил, что такое мероприятие не будет использовано в качестве разъяснительной работы с населением.

«Сегодня система работает так: провели проверку домов, делают проверку правильности расчета. Когда это все будет закончено, будет дана оценка в правильности начислений или нет. Это людям объясняется давно, а идти на площадь и пытаться массово там объяснить – это бесполезно. Работа идет, с первого дня рабочего года разбираемся в ситуации. Когда мы придем к логическому концу, это все будет доложено в соответствующие ведомства», — прокомментировал Марат Шангареев.

Заместитель директора по сбыту – директора филиала «Теплосбыт» Ирина Попова отметила, что БашРТС работает в рамках законодательства, активистам же нужно его изучить.

«БашРТС работает строго в рамках законодательства. БашРТС – это регулируемая организация и осуществляет регулируемые вид деятельности. На сегодняшний день активистам необходимо самим изучить законодательство и деятельность ЖКХ для того, чтобы правильно формулировать вопросы в этой области. Те же активисты до сих пор не нашли различия между изменениями способов оплаты для того, чтобы так активно вести разговоры в этом направлении. Что касаемо разъяснений, проводимых с нашей стороны, – мы открыты и ни разу не отказали в предоставлении разъяснений. Мы как проводили массовые разъяснения, так и индивидуально в рамках текущей работы проводим со всеми обратившимися разъяснительную работу по квитанциям, с которыми к нам приходят в центр обслуживания клиентов, есть возможность общаться как онлайн, так и оффлайн. Услуга отопления является сложной для восприятия граждан. Но это установлено законодательным документом. В других странах эта услуга также является сложной для восприятия».
С января 2020 года ресурсоснабжающие организации проводят корректировку платы за отопление в 2019 году после перехода на новую систему оплаты услуги. С этого года оплата будет производиться только за фактически потребленные ресурсы исходя из показаний общедомовых счетчиков. Ирина Попова отметила, что показания ОДПУ снимает управляющая или обслуживающая организация, которая обязана их передать в ресурсоснабжающую организацию для начислений.

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Вероника Нигматуллина
Теги: митинг, #стопБашРТС, начисления
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