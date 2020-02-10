В Башкирии создадут карантинную зону по коронавирусу для туристов из Китая

УФА, 10 фев 2020. /ИА «Башинформ»/.

В 25 километрах от центра Уфы создадут карантинную зону по коронавирусу. Об этом стало известно 10 февраля на оперативном собрании в правительстве республики.

Санаторий-профилакторий «Родник здоровья» станет карантинной зоной для туристов, прибывших из Китая в Башкирию, сообщил замруководителя регионального управления Роспотребнадзора Александр Жеребцов. Находится он в 25 километрах от центра Уфы, в селе Нижегородка Уфимского района. За поступающими в профилакторий будут наблюдать специалисты.

Александр Жеребцов предложил главе Башкирии Радию Хабирову перенести массовые скопления людей на более поздний срок в целях профилактики инфекции.

Сообщается, что Госкомтранс республики также вводит дополнительные меры профилактики этого заболевания. Перевозчиков региона обязали снабдить всех тех, кто работает с пассажирами, медицинскими масками, перчатками и кожными антисептиками.

Ранее «Башинформ» сообщал, что Всемирная организация здравоохранения заявила о снижении скорости распространения коронавируса.