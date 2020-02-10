Фото: Ксения Калинина Скорость распространения коронавируса снижается - Всемирная организация здравоохранения Фото: Ксения Калинина

УФА, 10 фев 2020. /ИА «Башинформ»/.

В феврале распространение коронавируса пошло на спад.

По данным Всемирной организации здравоохранения, отношение количества новых случаев к общему числу больных уменьшилось по сравнению с январем.

6 февраля в Китае было впервые зафиксировано снижение количества заболевших. Однако в ВОЗ считают, что пока рано делать выводы о том, что высшая точка заболеваемости пройдена. 23 января пик этого показателя достигал 46%, после чего был спад. 28 января последовал новый всплеск: 39,1%, но к 1 февраля он снизился до 17,8, а на 7 февраля соотношение составляло уже 10,2%.

По словам исполнительного директора ВОЗ по чрезвычайным программам Майкла Райана, 6 февраля в Китае впервые зафиксировали снижение числа заболевших. При этом днём ранее было зарегистрировано самое большое количество заражённых в сутки с начала эпидемии.

По последним данным, общее число заразившихся коронавирусом приближается к 35 000 человек, более 700 человек скончались, пишет РИА Новости. Всемирная организация здравоохранения признала ситуацию с заболеванием чрезвычайной ситуацией международного значения. Сегодня в городе Ухань сдали в эксплуатацию второй госпиталь для лечения пациентов с коронавирусом.