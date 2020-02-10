В Башкирии водители автобусов будут работать в масках из-за угрозы коронавируса

УФА, 10 фев 2020. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/.

Госкомтранс Башкирии для недопущения распространения коронавируса на территории республики приказал руководителям организаций транспортного комплекса и частным перевозчикам усилить контроль над соблюдением дезинфекционного режима в аэропортах, железнодорожных вокзалах, автовокзалах и местах массового скопления людей.

Согласно приказу ведомства, им поручено «обеспечить исправную работу установок обеззараживания воздуха в транспортных средствах», использовать установки для обеззараживания воздуха в местах массового сосредоточения людей и усилить дезинфекционный режим в поездах.

Кроме того, перевозчиков региона обязали снабдить всех тех, кто работает с пассажирами, медицинскими масками, перчатками и кожными антисептиками.

Как отмечается в документе, руководству «Башавтотранса» также поручено «проработать вопрос об оснащении автовокзалов тепловизорами».

По последним данным, общее число заразившихся коронавирусом приближается к 35 000 человек, более 700 человек скончались.

Всемирная организация здравоохранения признала ситуацию с заболеванием чрезвычайной ситуацией международного значения. Сегодня в городе Ухань сдали в эксплуатацию второй госпиталь для лечения пациентов с коронавирусом.