Фото: Олег Яровиков С 28 января в России приостановлен прием туристических групп из Китая Фото: Олег Яровиков

УФА, 28 янв 2020. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/.

С 28 января в России приостановлен прием организованных туристических групп из Китая из-за распространения нового коронавируса, сообщает агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на заявление вице-президента Российского союза туриндустрии Юрия Барзыкина.

Последние группы туристов из Китая приняли в России 27 января.

«Российские туроператоры приостанавливают прием новых организованных групп из Китая со вторника до нормализации ситуации, ориентировочно до конца февраля. Решение принято с целью предотвратить распространение нового типа коронавируса. Власти КНР отдали регионам указание о запрете поездок еще с понедельника, но процесс немного затянулся в отдельных провинциях. Все групповые поездки китайцев в Россию остановлены», — рассказал агентству Юрий Барзыкин.

В свою очередь, китайские власти ограничили отправку туристических групп за рубеж, чтобы не допустить распространения вируса.

Как сообщало агентство «Башинформ», в связи с распространением нового коронавируса, всех пассажиров, прилетающих в уфимский аэропорт из-за рубежа, проверяют сотрудники Роспотребнадзора. Здесь проводится усиленный двойной контроль прибывающих из неблагополучных регионов пассажиров с использованием стационарного и переносного тепловизионного оборудования.

По данным «Медузы», в Китае, по состоянию на вечер 27 января, 106 человек умерли от нового типа коронавируса 2019-nCoV. Об этом сообщает агентство «Синьхуа», ссылаясь на данные Национальной комиссии здравоохранения. Зарегистрировано 4515 случаев заражения коронавирусом в 30 регионах Китая. Еще у 6973 человек подозревают вирус. 60 человек выписаны из больницы. Под наблюдением врачей остаются 44132 человека, контактировавших с больными. Еще 914 человек, общавшихся с заболевшими, выписаны.