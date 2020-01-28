Уважаемый пользователь, Вы пользуетесь устаревшим браузером, который не поддерживает современные веб-стандарты и представляет угрозу вашей безопасности. Для корректного отображения сайта рекомендуем установить актуальную версию любого современного браузера:


Google chrome
Opera
Firefox
Safari
Internet Explorer

Прочитать в мобильной версии сайта

РУС

USD 62.33 ↑

EUR 68.77 ↓

28 января Вторник

Уфа   °

До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

С 28 января в России приостановлен прием туристических групп из Китая

ОБЩЕСТВО
Фото: Олег Яровиков

С 28 января в России приостановлен прием туристических групп из Китая Фото: Олег Яровиков

УФА, 28 янв 2020. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/.

С 28 января в России приостановлен прием организованных туристических групп из Китая из-за распространения нового коронавируса, сообщает агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на заявление вице-президента Российского союза туриндустрии Юрия Барзыкина.

Последние группы туристов из Китая приняли в России 27 января.

«Российские туроператоры приостанавливают прием новых организованных групп из Китая со вторника до нормализации ситуации, ориентировочно до конца февраля. Решение принято с целью предотвратить распространение нового типа коронавируса. Власти КНР отдали регионам указание о запрете поездок еще с понедельника, но процесс немного затянулся в отдельных провинциях. Все групповые поездки китайцев в Россию остановлены», — рассказал агентству Юрий Барзыкин.
В свою очередь, китайские власти ограничили отправку туристических групп за рубеж, чтобы не допустить распространения вируса.

Как сообщало агентство «Башинформ», в связи с распространением нового коронавируса, всех пассажиров, прилетающих в уфимский аэропорт из-за рубежа, проверяют сотрудники Роспотребнадзора. Здесь проводится усиленный двойной контроль прибывающих из неблагополучных регионов пассажиров с использованием стационарного и переносного тепловизионного оборудования.

По данным «Медузы», в Китае, по состоянию на вечер 27 января, 106 человек умерли от нового типа коронавируса 2019-nCoV. Об этом сообщает агентство «Синьхуа», ссылаясь на данные Национальной комиссии здравоохранения. Зарегистрировано 4515 случаев заражения коронавирусом в 30 регионах Китая. Еще у 6973 человек подозревают вирус. 60 человек выписаны из больницы. Под наблюдением врачей остаются 44132 человека, контактировавших с больными. Еще 914 человек, общавшихся с заболевшими, выписаны.

Теги: туристы, коронавирус
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter или
Оставлять комментарии к новостям можно в группах "вконтакте" и в "фейсбуке"
Читайте нас в Яндекс.Новостях
Читайте также
Стали известны подробности автоаварии в Башкирии, в которой погибли отец с дочерью
В Бирском районе накануне утром на 88 км автодороги Уфа-Янаул, около деревни Угузево, при столкновении «Лады Калины» и грузового «Вольво» погибли 46-летн
Роспотребнадзор Башкирии о распространяющемся коронавирусе: «Нам всем надо быть настороже»
В связи с распространением нового коронавируса, всех пассажиров, прилетающих в уфимский аэропорт из-за рубежа, проверяют сотрудники Роспотребнадзора. Об
Смотри самые впечатляющие спектакли мира на экране «Киномакс-Уфа»
В ближайшие недели «Киномакс» покажет сразу несколько нашумевших спектаклей на большом экране. Заглядывайте на сайт кинотеатра, изучайте страницу «Т
В Уфе пьяная компания пыталась удушить приехавшего на вызов сотрудника скорой помощи
В Уфе в новогодние праздники на сотрудника скорой помощи произошло очередное нападение. Как сообщили агентству «Башинформ» в пресс-службе профсоюза рабо
Лонгриды
Общество
Экономика
Политика
Культура
Спорт
Происшествия
Фоторепортажи
закрыть