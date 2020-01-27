Фото: Олег Яровиков Роспотребнадзор Башкирии о распространяющемся коронавирусе: «Нам всем надо быть настороже» Фото: Олег Яровиков

УФА, 27 янв 2020. /ИА «Башинформ»/.

В связи с распространением нового коронавируса, всех пассажиров, прилетающих в уфимский аэропорт из-за рубежа, проверяют сотрудники Роспотребнадзора. Об этом «Вестям» сообщил начальник отдела надзора на транспорте и санитарной охраны территории Олег Мавлютов. Представитель надзорного ведомства рассказал о мерах, принимаемых для предотвращения распространения заболеваний на территории Башкортостана, вызванных новым коронавирусом. В международном аэропорту Уфы проводится усиленный двойной контроль прибывающих из неблагополучных регионов пассажиров с использованием стационарного и переносного тепловизионного оборудования.

«Нам всем надо быть настороже. Это типичная вирусная инфекция, передающаяся воздушно-капельным путем. Хотя в первое время наши китайские коллеги уверяли, что она не передается от человека к человеку. Но последние их же исследования показали, что люди заболевают от людей. В частности, известно о 15 случаях заболевания медиков, не посещавших тот рынок, который стал отправной точной инфекции, зато они контактировали с больными и заболели сами. Это подтверждает воздушно-капельный путь передачи», — сообщил Олег Мавлютов.

Он пояснил, чем опасно это заболевание.

«У заболевания очень высокая летальность, а также тяжелые случаи. Есть и легкие случаи, когда люди практически не обращаются к медикам, не замечают болезни — такие случаи были выявлены при массовом скрининге в городе Ухань», — отметил представитель Роспортребнадзора РБ.

У болезни обычные симптомы ОРВИ: повышенная температура, боли в горле, ломота в теле, кашель.

«Должна насторожить высокая температура, а также контакт с людьми, которые побывали в Китае и только оттуда вернулись. Мы пока не знаем точно, какой инкубационный период, но рассчитываем как на большинство ОРВИ — не менее 14 дней. К сожалению, у нас люди, возвращаясь из Китая, могут пройти санитарно-карантинный контроль именно в инкубационный период. Симптомы заболевания могут проявиться потом. В таких случаях нужно обратиться к врачу, только лабораторное подтверждение может показать, что это за заболевание, — сказал он. — У нас есть единственный рейс Уфа — Санья. Санья — это город курортного значения, находится на расстоянии полутора тысяч километров от первоначальной точки заражения. Но для инфекции расстояний не существует. Наши туристы далеко не все сидят на этом острове и отдыхают, кто-то ездит на экскурсии на материковую часть Китая, общаются с китайцами. Не исключена возможность контакта непосредственно с вирусоносителями, которые уже могут заразить человека».

Роспотребнадзор уже разработал диагностику для выявления этой серьезной инфекции, в течение полугода будет разработана вакцина.

«Мы сейчас проверяем всех пассажиров, прилетающих в уфимский аэропорт из-за рубежа, так как появились случаи заражения и в Таиланде, в Японии, Южной Корее. Думаю, список стран будет расти», — подчеркнул Олег Мавлютов.

Между тем, граждане опасаются, что вирусом можно заразиться через посылки из Китая. Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова прокомментировала, что случаи заражения коронавирусом через предметы, в частности, через посылки из Китая, на сегодняшний день не зафиксированы.

«Мы сегодня можем опираться только на те данные, которые есть по исследованиям наших коллег, о том, что он (вирус) не выдерживает температуру выше 40 градусов и не очень устойчив в окружающей среде. Но это требует дополнительного изучения. Но сегодняшние данные не предполагают риска для посылок. Случаев инфицирования через предметы, которые переданы или посланы куда-то, в мире на сегодняшний день нет», — процитировал﻿ ТАСС слова руководителя ведомства.

По данным издания, к 27 января от пневмонии нового вида умерли 81 человек. Число заболевших в Китае достигло 2,8 тыс. человек: большинство — в провинции Хубэй, а также в Пекине, южной провинции Гуандун, Шанхае, Гонконге, на Тайване. Зарегистрированы случаи заболевания и в других странах — Таиланде, Японии, Южной Корее, США, Сингапуре, Вьетнаме, Непале, Австралии. Сообщается, что многие пациенты до этого посещали Ухань.