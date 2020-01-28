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В Уфе с подозрением на новый коронавирус госпитализированы два авиапассажира

ОБЩЕСТВО
Фото: ИА «Башинформ»

В Уфе с подозрением на новый коронавирус госпитализированы два авиапассажира Фото: ИА «Башинформ»

УФА, 28 янв 2020. /ИА «Башинформ»/.

В уфимскую инфекционную больницу №4 с подозрением на инфекционное заболевание были доставлены двое авиапассажиров, прибывших из Китая. Об этом 28 января на оперативном совещании в администрации Уфы сообщил представитель Роспотребнадзора Башкирии.

По данным ведомства, был проведен полный комплекс противоэпидемических мероприятий по ходу следования этих пассажиров. Отобран клинический материал, который был исследован в лабораториях Центра гигиены и эпидемиологии РБ, а также научного центра «Вектор» города Новосибирска. Результаты лабораторных исследований отрицательные. Новый коронавирус 2019-nCoV не выявлен.

Как сообщало агентство «Башинформ», в связи с распространением нового коронавируса, всех пассажиров, прилетающих в уфимский аэропорт из-за рубежа, проверяют сотрудники Роспотребнадзора. Здесь проводится усиленный двойной контроль прибывающих из неблагополучных регионов пассажиров с использованием стационарного и переносного тепловизионного оборудования.

Как пишет «Медуза», в Китае, по состоянию на вечер 27 января, 106 человек умерли от нового типа коронавируса 2019-nCoV. Об этом сообщает агентство «Синьхуа», ссылаясь на данные Национальной комиссии здравоохранения. Зарегистрировано 4515 случаев заражения коронавирусом в 30 регионах Китая. Еще у 6973 человек подозревают вирус. 60 человек выписаны из больницы. Под наблюдением врачей остаются 44132 человека, контактировавших с больными. Еще 914 человек, общавшихся с заболевшими, выписаны.

Теги: новый коронавирус, Роспотребнадзор РБ
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