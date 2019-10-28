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До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

В Башкирии назначены новые руководители министерств и ведомств

ПОЛИТИКА
Фото: Олег Яровиков

В Башкирии назначены новые руководители министерств и ведомств Фото: Олег Яровиков

УФА, 28 окт 2019. /ИА «Башинформ», Азат Гиззатуллин/.

Глава Башкортостана Радий Хабиров сегодня на оперативном совещании в правительстве объявил его новый состав, рассказал о структурных изменениях и назвал фамилии руководителей министерств и ведомств. Новым министром земельных и имущественных отношений республики назначена Гульшат Арсланова.

Максим Забелин назначен министром здравоохранения, Амина Шафикова — министром культуры, Геннадий Разумикин — министром цифрового развития, Руслан Хабибов — министром молодежной политики и спорта, Александр Шельдяев — министром промышленности и энергетики, Римма Бойцова возглавила госкомитет по предпринимательству, Денис Булатов — госкомитет по конкурентной политике, Фарит Гумеров — госкомитет по чрезвычайным ситуациям, Алексей Гусев — госкомитет по защите прав потребителей, Руслан Мирсаяпов — госкомитет по внешнеэкономическим связям, Тимур Мухаметьянов — госкомитет по транспорту и дорожному хозяйству, Салават Нафиков — госкомитет по туризму, Борис Мелкоедов — агентство по делам печати и СМИ, Азат Зиганшин — управление ветеринарии, Ильгам Фаткуллин — управление по делам архивов.

«До момента завершения согласования в федеральных министерствах и ведомствах работают в статусе исполняющих обязанности следующие руководители министерств и ведомств: Лира Игтисамова — и.о. министра финансов, Урал Искандаров — и.о. министра природопользования и экологии, Айбулат Хажин — и.о министра образования и науки, Марат Шарафутдинов — и.о. министра лесного хозяйства, Марат Ахмадуллин – и.о председателя госкомитета по строительству и архитектуре, Светлана Бурдюк — и.о. председателя госкомитета по тарифам, Владимир Спеле — и.о. председателя госкомитета по делам юстиции, Ильдар Шафиков — и.о. председателя госкомитета по жилищному и строительному надзору, Альберт Яримов — начальник управления по контролю и надзору в сфере образования. Все коллеги — руководители федеральных министерств дали свое согласие на ваши назначения, мы ждем официальные документы от них, как только документы поступают, приставка и.о. убирается», — пояснил Радий Хабиров.
Глава Башкортостана отметил, что сохранилась преемственность кадровой политики и впереди у правительства серьезные, масштабные задачи. Он выразил надежду, что это будет организованное, рабочее и дисциплинированное правительство.

Теги: Радий Хабиров, правительство
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