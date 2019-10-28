Фото: Валерий Шахов Радий Хабиров изменил названия нескольких министерств и ведомств Башкирии Фото: Валерий Шахов

УФА, 28 окт 2019. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/.

Глава Башкортостана Радий Хабиров подписал указ, которым определяется новая структура органов исполнительной власти республики.

Согласно документу, в структуру исполнительных органов Республики Башкортостан входит сейчас 14 министерств, 11 госкомитетов, четыре управления, одно агентство и одна государственная инспекция.

«Большая часть министерств и ведомств сохранили свои названия, структуру и руководящий состав, — отметил 28 октября на оперативном совещании в республиканском правительстве Радий Хабиров. – Однако есть некоторые изменения».

Госкомитет РБ по предпринимательству

Госкомитет РБ по туризму

Так, Государственный комитет Башкортостана по предпринимательству и туризму разделен на

Республиканское министерство экономического развития преобразовано в Министерство экономического развития и инвестиционной политики Башкортостана.

Министерство промышленности и инновационной политики Башкортостана преобразовано в Министерство промышленности и энергетики РБ.

Министерство образования региона преобразовано в Министерство образования и науки Башкортостана.

Государственный комитет РБ по информатизации и вопросам функционирования системы «Открытая республика» преобразован в Министерство цифрового развития государственного управления Башкортостана.

Госкомитет РБ по мониторингу социально-экономического развития преобразован в Государственный комитет республики по конкурентной политике, сообщил Радий Хабиров.