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28 октября Понедельник

Уфа   °

До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

Радий Хабиров объявил новый состав правительства республики

ПОЛИТИКА

УФА, 28 окт 2019. /ИА «Башинформ», Азат Гиззатуллин/.

Глава Башкортостана Радий Хабиров сегодня на оперативном совещании в правительстве республики объявил новый состав правительства. По его словам, глава республики сам возглавит правительство региона. У Радия Хабирова будет два новых первых заместителя — это Андрей Назаров и Илшат Тажитдинов. Основной задачей Андрея Назарова будет координация работы правительства по достижению показателей национальных проектов и обеспечению выполнения целевых показателей, поставленных в указе о стратегических направлениях социально-экономического развития республики до 2024 года. Илшат Тажитдинов будет возглавлять аппарат правительства республики, будет вести вопросы обеспечения ее деятельности и контролировать выполнение органами власти решений правительства, координировать региональный проектный офис.

В правительстве будут 7 вице-премьеров. Свои посты сохранили Раиф Абдрахимов, Ильшат Фазрахманов, Ленара Иванова, Борис Беляев. Новыми заместителями премьер-министра правительства назначены Фанур Ягафаров, Ирек Сагитов и Рустам Муратов.

Теги: Радий Хабиров, правительство
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