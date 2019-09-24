Фото: ИА «Башинформ» Радий Хабиров поставил чиновникам «двойки» за подачу тепла в дома жителей Башкирии Фото: ИА «Башинформ»

УФА, 24 сен 2019. /ИА «Башинформ» /.

Радий Хабиров поставил чиновникам «двойки» за подачу тепла в дома жителей Башкирии.

Накануне вечером на селекторном совещании о старте отопительного сезона ему доложили, что из 18 тысяч многоквартирных домов тепло подключено в 15,6 тысячах, что составляет 89%. И.о. вице-премьера — министра ЖКХ Борис Беляев сообщил, что в оставшиеся 2,4 тысячи домов тепло будет подано в ближайшие дни.

Из 4 347 объектов социальной сферы к отоплению подключены 92,8% — 4 035 учреждений. Без тепла пока остаются 10 объектов здравоохранения и 122 учреждения образования. По большинству из них вопрос будет решён в течение двух суток.

﻿«Мне любопытно было посмотреть, насколько оперативно вы готовы действовать в экстренной ситуации, — сказал Радий Хабиров. — Экзамен вы сегодня не сдали, все получили двойки. Потому что не подключили к отоплению довольно большой процент объектов. Это происходит потому, что не до конца проживаете эту историю».

Глава Башкортостана поручил в течение суток подключить подавляющее большинство остающихся без тепла домов и учреждений, а также организовать в ближайшие дни круглосуточное дежурство коммунальных служб для оперативного реагирования на возможные нештатные ситуации.

Поручение о начале отопительного сезона Радий Хабиров дал на оперативном совещании 23 сентября. Была поставлена задача до 20.00 часов подключить отопление по всей республике. Об отсутствии тепла в домах глава республики призвал сообщать ему в соцсетях.