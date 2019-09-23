Фото: ИА «Башинформ» Отопительный сезон начнется с этой недели во всех муниципалитетах Башкирии Фото: ИА «Башинформ»

УФА, 23 сен 2019. /ИА «Башинформ», Розалия Валеева/.

В Башкирии 23 сентября во всех районах тепло появится в домах и соцобъектах. Поручение о начале отопительного сезона дал глава республики Радий Хабиров на оперативном совещании в Правительстве региона.

Как сообщил исполняющий обязанности вице-премьера — министра жилищно-коммунального хозяйства РБ Борис Беляев, по данным на утро 23 сентября тепло в домах появилось лишь в 45 районах Башкирии. Отопительный сезон не начался в Альшеевском, Аургазинском, Благоварском, Зианчуринском, Кигинском, Кугарчинском, Мечетлинском, Хайбуллинском районах. В Уфе ранее тепло начали подавать в некоторые соцобъекты на прошлой неделе, полномасштабный отопсезон начнется в понедельник.

Как уточнили на оперативном совещании, в Башкирии четыре дня температура держится на уровне 8 градусов тепла, ночью наблюдается минусовая температура. На этой неделе потепления уже не ожидается.